Ce a făcut Dodon astăzi la Curtea Constituțională

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost astăzi, 20 septembrie, într-o vizită la Curtea Constituțională.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Dodon spune că a fost în vizită la CC ca să salute noul colectiv al instituției și pentru a le înmâna legitimațiile judecătorilor Înaltei Curți.

„Am vizitat Curtea Constituțională, unde am salutat colectivul instituției și Judecătorii recent desemnați de către Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Conform procedurilor stabilite am înmînat legitimațiile judecătorilor Înaltei Curți. Folosindu-mă de ocazie am adresat felicitări cu prilejul numirii lor în funcție și le-am urat succes și multă perseverență în activitatea profesională”, scrie Dodon pe Facebook.