ANI s-a autosesizat în privința unui fost deputat democrat

„Urmare publicării în presă a informațiilor precum că fostul deputat, Corneliu Dudnic, ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilităților, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) informează sursele mass-media, societatea civilă și cetățenii interesați despre faptul că s-a autosesizat în acest sens”, anunță ANI, într-un comunicat de presă.

Inspectoratul de Integritate al ANI va examina, în limita competențelor sale, faptele expuse în materialul jurnalistic. ANI monitorizează zilnic informațiile publicate de sursele mass-media în ceea ce privește domeniul său de activitate, se precizează în comunicat.

Portalul moldovacurată.md a scris recent că „fostul deputat democrat Corneliu Dudnic ar putea deveni subiect al controalelor Autorității Naționale de Integritate (ANI) din cauză că pe vremea când se afla în Parlament (anii 2015 – 2018) a deținut și calitatea de administrator al unei firme. Chiar dacă el neagă acest lucru și spune că firma, de facto, nu activează, situația reprezintă o incompatibilitate de funcții și este interzisă prin lege.

Corneliu Dudnic a venit în Legislativ în luna septembrie 2015, atunci când liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a renunţat la mandat. Timp de trei ani, Dudnic, în paralel cu mandatul de deputat, a fost (și este în prezent) și administratorul firmei ”Vancor-Trans” SRL, afacere pe care a fondat-o în anul 2006. Firma își desfășoară activitatea în domeniul comerţului.