ANI: 6 ex-deputați și 3 actuali parlamentari NU au depus declarațiile de avere și interese

Autoritatea Națională de Integritate anunță că a stabilit că 6 ex-deputaţi şi 3 deputaţi din actualul Parlament al Republicii Moldova nu şi-au depus declaraţiile de avere şi interese personale, iar alţi 5 ex-deputaţi şi 2 deputaţi din actualul Parlament au depus declaraţiile de avere şi interese personale tardiv.

„Drept urmare, conform prevederilor legale, în privinţa ex-deputaţilor şi actualilor deputaţi care nu şi-au depus declaraţiile de avere şi interese personale sau au depus tardiv, ANI a demarat procedura de control al averii şi intereselor personale. Totodată, în privinţa acestora, Autoritatea a iniţiat cauze contravenţionale, în conformitate cu art.3302 din Codul Contravenţional”, anunță instituția într-un comunicat de presă.

ANI precizează că subiecţii declarării vizaţi, urmează a fi notificaţi conform procedurii despre depunerea declaraţiei de avere şi interese personale, iniţierea procedurii de control și iniţierea cauzelor contravenţionale.



ANI anunță că verificările au fost efectuate în baza Dispoziţiei Preşedintelui ANI din 21 mai 2019, care prevede controlul declaraţiilor de avere şi interese personale depuse de către subiecţii declarării pentru anul 2018 (deputaţi,miniştri, judecători, procurori, etc). Instituția nu face însă publice numele persoanelor supuse controlului.