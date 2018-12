Andrian Candu despre prezența pe listele PDM a soției fostului guvernator al BNM din perioada fraudei bancare

Andrian Candu, președintele Parlamentului și unul din vicepreședinții Partidului Democrat susține că, prezența Otiliei Drăguțanu în lista formațiunii din care face parte nu se datorează faptului că aceasta este soția fostului guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu.

„Dna Drăguțanu este un om de afaceri, un exponent al femeilor în afaceri. Este un bun profesionist și este activă în societate. Mă bucur că a acceptat să facă parte din echipa noastră, nefiind membru de partid. De ieri au apărut discuții și articole și ce afaceri are și dacă nu cumva are interese. Un fel de spălătură normală, care trebuie să existe în fiecare societate democratică. Așa a fost și în cazul meu când am intrat în politică. Mi s-au analizat ceasurile, relațiile fin-naș… Dar așa e normal”, zice Candu.

„Otilia Drăguțanu are destule calități să facă parte din echipa noastră. Cu siguranță, asumându-și un astfel de pas, trebuie să-și asume și o relație bună cu presa”, a mai zis Candu, cu referire la faptul că aceasta a evitat să le spună jurnaștilor motivele pentru care a decis să candideze pe listele PDM. Cât despre faptul că Otilia Drăguțanu este soția guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei din perioada fraudei bancare, Candu a evitat un răspund direct.

„În R. Moldova, s-au întâmplat multe fenomene și nu neapărat datorită unor oameni sau echipe de oameni. Otilia e cunoscută într-un anumit cerc nu pentru că este soția guvernatorului. Ea organizează diverse evenimente. Chiar și eu am fost la două asemenea evenimente. Calitatea de candidat pe listele PDM se bazează pe alte criterii decât cele legate soție/soț”, a punctat Candu.

Declarațiile au fost oferite în cadrul unei conferințe de presă în care a fost prezintat bilanțul activității Parlamentului de legislatura a XX-a în perioada anilor 2015 – 2018.

Otilia Drăguțanu, soția guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei din perioada fraudei bancare, Dorin Drăguțanu, dar și Silvia Radu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sunt două dintre surprizele Partidului Democrat din Moldova (PDM) pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Otilia Drăguțanu este a 11-lea pe lista condusă de Vladimir Plahotniuc, în timp ce Silvia Radu ocupă locul 20.