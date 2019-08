Ambasadorul SUA, mesaj în limba română cu ocazia Zilei Independenței: Împărtășim dorința voastră de a avea un guvern al poporului

Dereck J. Hogan, ambasadorul SUA în R. Moldova a felicitat cetățenii R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova. Mesajul acestuia a fost exclusiv în limba română. „Împărtășim dorința voastră de a avea o țară cu un guvern al poporului, care să întărească instituțiile guvernamentale, inclusiv prin combaterea corupției și reformarea justiției”, a punctat ambasadorul.

„Mă aflu în Moldova de doar 10 luni, dar în acest scurt timp, atât eu, cât și familia mea, am ajuns să îndrăgim această țară. Am călătorit în mai multe regiuni din Moldova și am descoperit peisaje rurale uimitoare, orașe pline de viață, și cel mai important, oameni minunați și generoși, care sunt mândri de țara lor. În doar 28 de ani ați parcurs un drum lung în calitate de stat suveran și independent, liber să-și aleagă singur viitorul. Acesta este un proces continuu: țara mea are 243 de ani și încă lucrăm pentru a o îmbunătăți”, a punctat Dereck J. Hogan.

„Împărtășim dorința voastră de a avea o țară cu un guvern al poporului, care să întărească instituțiile guvernamentale, inclusiv prin combaterea corupției și reformarea justiției. SUA vor continua să susțină R. Moldova și cetățenii săi în procesul de construire a unei societăți mai prospere și democratice și afirmarea locului bine meritat în Europa. SUA vor rămâne partenerul vostru strategic. Vom fi aici pentru a vă ajuta”, a menționat ambasadorul Dereck J. Hogan în mesajul său.