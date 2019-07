Consilierul lui Dodon spune când va fi emis decretul de încetare a mandatului lui Harunjen

Instituția prezidențială va emite decretul de încetare a mandatului procurorului general pănă la sfârșitul săptămânii curente, „imediat ce vor fi întrunite toate condițiile legale”. Despre aceasta a anunțat consilierul președintelui în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, Maxim Lebedinschi.

Marți, 9 iulie, deputații Blocului ACUM și cei din PSRM au adoptat o hotărâre prin care au constatat că în 2016 Eduard Harunjen nu ar fi fost „eligibil” pentru a prelua șefia PG, pe motiv că, timp de nouă luni înainte de a deveni procuror general, a deţinut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din postura de procuror general interimar, fapt care ar încălca Legea cu privire la Procuratură.

Totodată, Parlamentul a decis să transmită lui Igor Dodon „recomandarea” de a emite în privința lui Eduard Harunjen a unui decret „privind constatarea încetării raporturilor de serviciu”.

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmează să se întrunească joi, 11 iulie, la ora 10:00, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsește subiectul privind „examinarea cererii din 09.07.2019 depuse de membrii Consiliului Superior al Procurorilor privind unele informații lansate în spațiul public”.

Demisia lui Eduard Harunjen a fost cerută în ultima perioadă de societatea civilă, care a inițiat semnarea unei petiții online în acest sens, dar și de factorii politici de la guvernare.

După ce Eduard Harunjen a declarat că timp de trei ani de mandat a respectat cu strictețe legea, că PG nu a fost influențată de factorul politic și că nu va pleca benevol de la conducerea PG, șeful statului i-a sugerat că ar putea fi modificată Legea cu privire la Procuratură pentru a-l demite din funcție.

Eduard Harunjen conduce Procuratura Generală din decembrie 2016, când a fost desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor câștigător al concursului pentru fotoliul de procuror general și numit în funcție prin decretul președintelui Nicolae Timofti.

Edu­ard Haru­n­jen are o expe­rien­ță de peste 20 de ani în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Aces­ta locu­ieș­te într-un imo­bil de mili­oa­ne din capi­ta­lă, pe str. N. Smo­chi­nă, la o arun­că­tu­ră de băț de car­ti­e­rul luxos din str. Cio­câr­li­ei, atri­bu­it fami­li­ei Voro­nin. Casa a fost dată în exploa­ta­re în anul 2011, când Haru­n­jen deți­nea func­ția de pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG). Imo­bi­lul cu două nive­lu­ri, spu­nea Haru­n­jen, pen­tru ZdG, în 2013, când scri­am des­pre locu­in­ța fami­li­ei sale, l-a con­stru­it „timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”.

Pe lân­gă casa și tere­nul afe­rent, can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral deți­ne și un alt teren de 5 ari, ampla­sat chiar lân­gă imo­bi­lul său și pe care l-a cum­pă­rat în vara anu­lui 2000. În decla­ra­ția de ave­re, Haru­n­jen scrie că a plătit pen­tru acel teren un „preț con­trac­tu­al de 15 mii de lei”. Astăzi, un ase­me­nea bun poa­te fi vân­dut cu apro­xi­ma­tiv 70 de mii de euro, con­form pre­țu­lui de pia­ță (!).

