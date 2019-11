Noul procuror general, despre relația cu PDM, Plahotniuc și Diacov

Alexandr Stoianoglo, noul procuror general al R. Moldova, a fost, anterior, implicat în politică, fiind deputat și vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova în perioada în care formațiunea era condusă de Marian Lupu.

ZdG l-a întrebat, cu câteva săptămâni în urmă pe Alexandr Stoianoglo, despre relația cu Partidul Democrat și oamenii care au condus în ultimii ani această formațiune politică.

„Am devenit membru al PDM, când am devenit deputat. După ce am încheiat mandatul, am părăsit partidul și după asta nu am participat la niciun eveniment, la nicio adunare a vreunui partid, nu doar a PDM. Am fost dezamăgit de politică. Cu dl Lupu, deși am fost cu el în echipă și am venit în politică la insistența sa, dl Lupu nici măcar nu mi-a telefonat să-mi spună mulțumesc că am lucrat împreună. Niciodată nu am mai vorbit cu dl Lupu. Niciodată nu am vorbit cu dl Plahotniuc, cu dl Candu. Uneori, am vorbit cu dna Bacalu (deputată PDM, n.r.), că sunt expert într-un proiect de bună funcționare a autonomiei găgăuze, iar ea era delegată din partea PDM. Uneori, cu dna Monica Babuc mai comunicam, că direcțiile de activitate în acel proiect erau cultura și știința”, a declarat Stoianoglo, anterior, pentru ZdG.

În iulie 2019, după demisia lui Vladimir Plahotniuc de la șefia PDM, Dumitru Diacov, președintele de onoare al formațiunii, în cadrul unei emisiuni de la TV8, rostea numele lui Stoianoglo printre potențialii viitori lideri ai PDM. „Stoianoglo e foarte liniștit, școlit. I-am propus locul cinci în listă încă în 2005, când era procuror al Găgăuziei. Nu am vorbit concret cu el, dar poate să considere asta o invitație”, zicea Diacov.

„Am văzut că Diacov a făcut acea declarație, dar i-am transmis să nu mă deranjeze cu așa probleme. A fost doar o declarație”, a comentat Stoianoglo.

Fostul deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Stoianoglo, a fost desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de procuror general. Acesta a acumulat cel mai mare punctaj în comparație cu ceilalți trei contracandidați și urmează a fi propus președintelui pentru numirea în funcția de șef al Procuraturii Generale.

Cei patru candidați au obținut următorul punctaj:

Alexandr Stoianoglo – 74.22;

Vladislav Gribincea – 67.45;

Veaceslav Soltan – 59.73;

Oleg Crîșmaru – 55.74.

Cine este Alexandr Stoianoglo, câștigătorul concursului pentru funcția de procuror general