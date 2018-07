VIDEO/ Ultimul mesaj al Laurei Codruța Kovesi în funcția de șefă a DNA: „Corupția poate fi învinsă, nu abandonați”

La câteva ore după ce Președinția României a anunțat că Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), aceasta a ieșit în fața presei, însoțită de procurorii din subordine, cu un discurs. Kovesi a anunțat că astăzi este ultima sa zi la DNA: „nu voi mai lucra în DNA, voi rămâne procuror”.

Laura Codruța Kovesi a anunțat că în scurt timp va face public un raport al activității sale în funcția de procuror șef al DNA timp de cinci ani. Aceasta a menționat că procedura de revocare nu a întrunit condițiile impuse de lege.

„Consiliul Superior al magistraturii a dat un aviz negativ. Am dovedit în fața secției procurori a Consiliului Superior al Magistraturii că motivele invocate de ministrul Justiției în propunere o parte dintre ele sunt nereale, o parte dintre ele sunt neîntemeiate. Decretul de revocare, emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare: va exista o subordonare disceționară a procurorilor-șefi față de ministrul justiției? Nu comentez decizia Curții Constituționale, însă aș vrea să arăt că motivarea sugerează că procurorii ar putea fi în viitor subordonați ministrului justiției și de aceea cred că o clarificare rămâne în continuare necesară”, a declarat Kovesi, precizând că a luat act de decretul semnat de Klaus Iohannis și că de astăzi nu mai lucrează în Direcția Națională Anticorupție, dar rămâne procuror.

Aceasta a transmis un mesaj către colegii săi de la DNA, dar și către toți procurorii din Ministerul public alături de care a lucrat timp de șase ani în funcția de procuror general.

„Vă mulțumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism, vă mulțumesc pentru rezistență și dârzenia de care ați dat dovadă în lupta cu infracționalitatea. Vă mulțumesc că ați mers înainte, indiferent cât de atacați am fost, indiferent cât de umiliți am fost în fața societății, în fața familiilor noastre, târâți în noroi, fără posibilitatea de a ne apăra. Am putut doar să sesizăm doar să sesizăm Consiliul Superior al Magistraturii pentru apărarea adevărului”, a menționat Laura Codruța Kovesi.

Aceasta a declarat că în ultimii cinci ani, DNA a obținut rezultate care nu sunt pur și simplu statistici.

„DNA a demonstrat că legea este egală pentru toți și nimeni nu este prea puternic pentru a se sustrage din fața legii. Procurorii independenți au făcut investigații față de persoane care păreau de neatins, indiferent de funcția lor, indiferent de statutul social și indiferent de averea pe care aceștia au deținut-o”. Am contribuit prin anchetele noastre la conștientizarea societății cu privire la gravitatea fenomenului corupției”. Ceea ce am reușit să demonstrăm în primul rând a fost să arătăm că instituțiile publice din România sunt eficiente, că lucrează legal, dar, mai ales, că da, corupția poate fi înfrântă. Nu, episodul de astăzi nu este o înfrângere”, a punctat șefa DNA.

Aceasta s-a referit în discursul său și la ultimele modificări operate la legile penale.

„Modul brutal în care se forțează legile penale ne arată că vor protecție pentru trecut, pentru prezent și pentru viitor. După șase ani la conducerea parchetului general și cini ani, o lună și 24 de zile în funcția de procuror șef al DNA, vă spun: nimic nu poate fi pus în balanță față de continuarea acestei lupte, deoarece această luptă este pentru apărarea societății față de infractorii periculoși. Da, sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Toți știm asta, căci am văzut cu toții ce mai rămâne din legile penale. Am văzut cu toții forma adoptată în Parlament, în ceea ce privește Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Am făcut și noi observații”, a comentat Laura Codruța Kovesi.

„Este de bun simț să observăm că voința politică în acest moment nu este pentru justiție eficientă, ci este pentru blocarea anchetelor și pentru blocarea justiției”, a adăugat Kovesi.

„Dragi colegi, nu abandonați, continuați să vă faceți treaba și nu abandonați”, s-a adresat Kovesi către procurorii DNA care au stat aliniați pe scările instituției în timp ce aceasta își rostea discursul.

Șefa DNA s-a adresat și către cetățenii României cu un îndemn similar. „Corupția poate fi învinsă, nu ababdonați”, le-a transmis șefa DNA românilor. Laura Codruța Kovesi a părăsit tribuna în aplauzele angajaților DNA.