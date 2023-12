Un judecător de la Curtea de Apel Chișinău, achitat într-un dosar de trafic de influență, revine în funcție. CSM a aprobat cererea magistratului

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat în ședința de joi, 21 decembrie, cererea magistratului de la Curtea de Apel Chișinău, Sergiu Arnăut, cu privire la anularea suspendării lui din funcție cu repunerea în toate drepturile avute anterior suspendării. Magistratul a fost acuzat de trafic de influență, inclusiv pentru că ar fi luat 20 de mii de euro de la fostul avocat-vedetă Valerian Mînzat pentru a-l scăpa de închisoare.

Solicitat de Ziarul de Gardă, președintele interimar al CSM, Sergiu Caraman, a explicat că decizia a fost luată după ce judecătorul a fost achitat în dosarul în care a fost cercetat pentru patru episoade de trafic de influență.

„(…) Legea ne obligă. Având în vedere că dumnealui a fost achitat de către Curtea de Apel Bălți pe toate capetele de învinuire. Avem o soluție a Curții de Apel Bălți care este definitivă. Respectiv altă soluție nu există (…). Dumnealui va reveni în funcție imediat ce hotărârea va intra în vigoare. Hotărârea este datată cu data de astăzi. Dumnealui are la dispoziție 30 de zile ca să o conteste”, a declarat Sergiu Caraman.

Recent, ZdG a scris că judecătorul din cadrul Judecătoriei Bălți Ghenadie Eremciuc, care a fost transferat temporar la Curtea Supremă de Justiție în luna mai 2023, a pronunțat pe 7 noiembrie 2022 o sentință de achitare a magistratului Sergiu Arnăut pe toate cele patru episoade, „din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracţiunii”.

Deși Curtea de Apel Bălți a admis la începutul lunii decembrie 2023 apelul procurorului în Procuratura Anticorupție (PA) și a casat hotărârea în latura penală, Arnăut a fost achitat „pe motiv că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii”.

Procurorii anticorupție de la Nord au solicitat instanței pronunțarea unei sentințe de recunoaștere a vinovăției lui Sergiu Arnăut, pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, amendă în mărime de 8000 u.c. (400 000 de lei n.r.) și cu privarea lui Arnăut de dreptul de a ocupa funcții publice și demnitate publică în organele de drept a R. Moldova pe un termen de 5 ani.

Acuzatorii de stat au solicitat pentru fapta comisă de Arnăut prevăzută de art. 326 alin. (1) Cod penal ca acesta să fie eliberat de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Totodată, au solicitat confiscarea specială de la judecător în proprietatea statului a sumelor bănești dobândite ilicit de către acesta ca rezultat al comiterii infracțiunilor de trafic de influența: 50 000 de lei, 50 000 de lei și 20 000 de euro primiți de la Valerian Mînzat.

În plus, acuzatorii au cerut menținerea măsurii asiguratorii aplicate prin încheierea judecătorului de instrucție din 9 ianuarie 2018 – punerea sub sechestru a mijloacele bănești ridicate de la domiciliul fiului judecătorului, Nicu Arnăut, în sumă totală de 70 600 de lei, 5 740 de euro și 1 810 de dolari și punerea sub sechestru pe conturile bancare ale magistratului în care se află mijloace bănești în sumă totală de 520 089 de lei.

Conform Judecătoriei Bălți, măsura asiguratoare aplicată prin încheierea judecătorului de instrucție urmează a fi ridicată și eliberată suma de bani proprietarului, după intrarea sentinței în vigoare, iar sechestru pe conturile bancare urmează a fi ridicat, la fel, după intrarea sentinței în vigoare.

Decizia motivată va fi pronunţată şi înmânată părților la data de 30 ianuarie 2024, ora 12:00. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.