Un judecător achitat de CSJ într-un dosar de corupție, revine în sistem

Magistratul Ion Cazacu, suspendat din funcție în 2014, în timp ce ar fi primit 10 mii de lei de la un inculpat, și judecat ulterior pentru luare de mită, revine în sistemul judecătoresc. Astăzi, 2 iulie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat cererea lui Ion Cazacu privind anularea suspendării din funcție. Prin aceeași hotărâre, CSM l-a repus în funcția de magistrat la sediul Glodeni al Judecătoriei Drochia.

Se întâmplă după ce la 18 iunie Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct în dosarul magistratului, constatându-se că acesta nu este vinovat și că, la mijloc, a fost o provocare pusă la cale de organele de drept, iar mai multe probe din dosar ar fi fost obţinute de procurori şi de ofiţerii de investigaţii cu încălcarea legislaţiei penale.

Contactat anterior de ZdG, Ion Cazacu declara că nu a decis dacă va reveni în sistem.

„Nu am decis încă ce voi face. Să spun că sunt foarte bucuros sau că sunt derutat, nu pot spune. Sunt pe „terra incognita” (teren necunoscut, n.r.). Au fost cinci ani, două luni și două zile. Nu aș vrea să comentez sub niciun aspect, pentru că orice aș spune e tratat diferit. M-am conformat la ce a spus instanța și cu asta, basta. Nu am decis cum voi proceda… Oricum, banii nu acoperă nimic”, declara judecătorul pentru ZdG.

Ion Cazacu a fost reţinut în flagrant de procurorii anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) pe 16 aprilie 2014, în incinta Judecătoriei Glodeni, instanţă pe care acesta o conducea. Reţinerea a avut loc imediat după ce ar fi primit 10 mii de lei de la Petru Tincu, un inculpat dintr-un dosar pe care Cazacu îl avea în gestiune. Mita fusese transmisă prin intermediul unui procuror din Glodeni, Liviu Velişco.

În schimbul acestei sume, inculpatul Tincu urma, potrivit procurorilor, să fie absolvit de pedeapsă pentru comiterea unui accident rutier în stare de ebrietate. Procurorii l-au reţinut atunci pe judecătorul Ion Cazacu, dar şi pe Petru Tincu. La scurt timp, ambii au fost trimişi în judecată, magistratul fiind suspendat de CSM din funcţie pe durata anchetei penale.

În septembrie 2018, după un şir lung de procese, magistraţii Iurie Melinteanu, Ghenadie Lîsîi şi Ion Bulhac, de la Curtea de Apel (CA) Chişinău, au decis că Ion Cazacu şi Petru Tincu nu ar fi vinovaţi de fapta încriminată. La 18 iunie 2019, CSJ a menținut decizia CA Chișinău.