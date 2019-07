Ultima oră: Gheorghe Petic, eliberat din arest. CA Chișinău a trimis dosarul la rejudecare

Partea vătămată în dosarul Petic nu s-a prezentat astăzi, 19 iulie, la ședința de judecată la Curtea de Apel Chișinău, după ce ieri magistrații au admis cererea apărării de a a fi audiată. Completul de judecată a declarat că aceasta a fost „citată legal”, respectiv urmează a fi asigurată de „aducerea silită” a părții vătămate.

Ora 20.20: Potrivit avocatei, Gheorghe Petic are interdicția de a părăsi țara timp de 60 de zile.

Ora 20.05: Completul de judecată de la CA Chișinău a examinat în mod urgent dosarul de viol pe numele lui Gheorghe Petic. Instanța a trimis la rejudecare cauza în prima instanță și l-a eliberat pe fostul polițist de frontieră. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către avocații lui Gheorghe Petic, Angela Istrate și Anatolie Istrate. Se întâmplă după ce pe dosar a fost audiată partea vătămată.

După pronunțarea deciziei, Gheorghe Petic le-a mulțumit avocaților pentru efortul depus.

Ora 14.52: Partea vătămată a fost audiată, iar magistrații au luat o pauză, după care vor fi prezentate probele apărării. Potrivit avocaților, există divergențe între declarațiile făcute de victimă anterior și afirmațiile făcute astăzi în fața judecătorilor.

„Toți i-au adresat întrebări, inclusiv și domnul Petic. Dânsa a confirmat că se cunoștea de o lună și mai bine cu domnul Petic. Inițial, am fost informați că partea vătămată nu este prezentă, ulterior ni s-a comunicat că a fost adusă forțat. Colaboratorii poliției au adus-o”, a declarat unul dintre avocații lui Petic.

Ora 12.48: Partea vătămată este audiată în dosarul Petic. Ședința are loc cu ușile închise.

Ora 11:40: În timp ce în sediu are loc ședința, în fața instanței mai mulți susținători ai lui Gheorghe Petic scandează: „Libertate, Gheorghe Petic!”, „Vrem justiție, nu corupție!”.

Ora 11.35: Ședința în dosarul Petic continuă la CA Chișinău. Aceasta are loc cu ușile închise.

Ieri, 18 iulie, magistrații au respins cererea de recuzare a completului de judecată, înaintată de apărare, dar și cererile de eliberare pe garanție a lui Gheorghe Petic, depuse de avocata Angela Istrate și deputata Inga Grigoriu.

La 17 iulie, după ce magistrații de la CA Chișinău au respins cererea avocaților de a-l elibera din arest, Gheorghe Petic, ajutat de un număr mare de susținători prezenți la ședință, a ieșit din sala de judecată declarând că nu se mai întoarce la pușcărie. Petic a declarat că a plecat din fața magistraților pentru că Parlamentul a declarat, la 8 iunie, că R. Moldova este „stat capturat”.

După ce a fost convins de avocat să revină în sediul instanței, acesta a declarat că nu a avut intenția de a evada.

Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a transmis o scrisoare către guvernare și misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, prin care a calificat incidentul drept „imixtiune și presiune directă asupra completului care examinează dosarul”.

La 20 martie 2019, Gheorghe Petic, fost polițist de frontieră și lider al organizației teritoriale Ungheni a PPDA, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare de Judecătoria Orhei pentru viol.

În cel de-al doilea dosar, Petic este acuzat de procurori de un act de huliganism agravant, pe care l-ar fi săvârșit în 2004.