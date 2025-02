SURSE Decesul femeii de afaceri la un salon de frumusețe: doctorița anesteziologă, reținută în trafic

Ecaterina Maniuc, doctorița care i-a administrat anestezie generală femeii de afaceri care a murit la un salon de frumusețe din capitală, a fost reținută în trafic, vineri, 7 februarie, de către oamenii legii, conform unor surse ale Ziarului de Gardă.

Procurorii au pornit un dosar penal pe faptul încălcării din neglijență de către medic sau alt lucrător medical a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, fapt ce ar fi cauzat decesul femeii în vârstă de 35 de ani. Conform acelorași surse, Ecaterina Maniuc este bănuită în acest dosar.

Oamenii legii nu au anunțat, deocamdată, despre reținerea acesteia.

Cine este Ecaterina Maniuc

Ecaterina Maniuc a activat anterior în calitate de șefă a Secției de Anesteziologie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății. De-a lungul timpului, aceasta a evoluat de la rolul de asistentă medicală la cel de medic anesteziologă-reanimatologă, conform unor informații publicate pe site-ul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății.

Ecaterina Maniuc, sursa foto: Spitalului Clinic al MS

După decesul femeii de afaceri, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat, într-o postare pe Facebook, fără a da nume, că doctorița anesteziologă a activat anterior în cadrul unui spital public, unde în urma unei anchete instituite prin ordinul său, au fost descoperite mai multe ilegalități, dar și o secție clandestină de chirurgie estetică.

„Directorul, care mai era și vicepreședinte al unui partid nou cu politicieni vechi, a fost demis, secția închisă, personalul disponibilizat, iar materialele trimise imediat la procuratură. A trecut ceva timp, dar de la procuratură niciun semn. Doctorița și-a mutat cuibul și rezultatul îl vedem (…)”, a notat Nemerenco.

Am încercat să obținem marți, 4 februarie, o reacție din partea Ecaterinei Maniuc, însă aceasta ne-a spus că nu comentează cazul.

O femeie a murit la un salon de frumusețe

Liuba Babițchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, în vârstă de 35 de ani, a decedat pe 30 ianuarie după ce i-a fost efectuată o procedură estetică la un salon de frumusețe din centrul Chișinăului.

Detalii despre proprietara salonului

Irina Borodkina, cetățeană a Ucrainei și deținătoarea salonului de frumusețe, a fugit din R. Moldova în țara sa natală. RISE Moldova scrie că femeia a fost cercetată penal pentru contrabandă de oamenii legii din Chișinău. După aproape doi ani de anchetă, autoritățile au decis să o scoată de sub urmărire penală. N-a fost trasă nici la răspundere contravențională, pentru că termenul de prescripție expirase între timp.

Sursa foto: RISE Moldova

Irina Borodkina, conform RISE Moldova, are 33 de ani și e originară din Odesa, Ucraina. La Chișinău și-a fondat compania Dr. Serebrova Clinic SRL în februarie 2023, care administrează un salon de înfrumusețare cu același nume. „Clinica” activa într-un apartament de 66 de metri pătrați, la parterul unui bloc de locuit din capitală.

În primul an de activitate, afacerea nu a fost profitabilă. Datele Biroului Național de Statistică arată că a încasat venituri de doar 166 de mii de lei, compania înregistrând pierderi. Însăși Borodkina nu activa în calitate de cosmeticiană sau chirurg plastic, așa cum se prezenta pe rețelele de socializare, ci directoare administrativă, funcție pentru care s-a remunerat cu 5-6 mii de lei lunar.

Soțul femeii decedate: „Se încearcă mușamalizarea cazului”

Soțul femeii a declarat, pe 5 februarie, într-o primă apariție publică după deces, că se încearcă mușamalizarea cazului. Bărbatul a spus că în ziua tragediei a venit la salon pentru a-și conduce soția acasă, însă doctorița anesteziolog și administratoarea salonului i-au comunicat că soției sale „i s-a oprit inima” și a fost dusă la spital, acolo unde ar fi plecat și el imediat.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babițchi.

Între timp, reprezentanții Procuraturii Generale (PG) susțin că pe acest caz a fost pornit un dosar penal, iar persoana care se va face vinovată de moartea femeii riscă „închisoare de până la trei ani, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani”.

Salonul nu avea autorizație pentru proceduri invazive

Între timp, reprezentanții Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP) susțin că instituția nu a acordat salonului din centrul capitalei acte permisive pentru acordarea unor „servicii de tratament și înfrumusețare a corpului uman prin metode invazive”.

Totodată, Agenția menționează că autorizația primară pentru funcționarea salonului „Dr. Serebrova” a fost eliberată în anul 2023. Aceasta a fost emisă pentru servicii de înfrumusețare și întreținere corporală (cosmetologie cu și fără afectarea tenului, masaj facial și corporal, curățare facială, epilare cu ultrasunet). Pe 31 ianuarie 2025 și 3 februarie 2025 au fost încercări de a efectua controale la salonul respectiv, însă acesta era închis.