Soțul deputatei care a părăsit PSRM și a aderat la partidul Renaștere, cercetat într-un dosar de corupere și spălare de bani, plasat în arest preventiv

Judecătoria Bălți a decis plasarea în arest preventiv, pentru 30 de zile, a consilierului raional al Consiliului raional Ocnița, cercetat în cadrul unei cauze penale de corupere și spălare de bani, anunță vineri, 4 august, Centrul Național Anticorupție (CNA).

Consilierul este Pavel Gîrleanu, soțul deputatei Irina Lozovan, care a părăsit Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM), aderând la partidul Renaștere. Potrivit datelor publicate pe site-ul Consiliului raional Ocnița, Gîrleanu a ajuns în Consiliu din partea PSRM.

CNA a anunțat anterior despre reținerea în flagrant, în după-amiaza zilei de 2 august, a unui consilier raional al Consiliului raional Ocnița, în timpul transmiterii unei sume de 30 de mii de dolari primarului orașului Ocnița. Reținerea a avut loc în cadrul unei cauze de corupere și spălare de bani, în care sunt vizați membrii partidului Renaștere.

În cadrul cauzei penale, pornite pe fapte de finanțare ilegală a formațiunii politice și spălare de bani, ofițerii CNA și procurorii au constatat că, începând cu 24 martie 2023 şi până în prezent, primarul orașului Ocnița ar fi fost abordat de către unul dintre consilierii raionali în vederea convingerii acestuia de a renunța la formațiunea din care făcea parte și aderarea la un alt partid politic. În schimb, consilierul i-ar fi promis o remunerare ilicită de 2 milioane de lei, dintre care 1 milion era pentru primar, iar altă parte din bani urma a fi investită în proiecte de infrastructură.

„Astfel, la data de 2 august, sub controlul CNA a fost primită suma de 30 de mii de dolari, iar consilierul a fost reținut în flagrant. Pentru documentarea sub toate aspectele a infracțiunii și identificării altor complici, au fost operate percheziții la sediile unei formațiuni politice – atât în Chișinău, cât și în or. Ocnița”, transmite CNA.