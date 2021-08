Șefi și adjuncți noi la șapte procuraturi raionale. Toți cei patru procurori șefi desemnați au fost singurii candidați pentru suplinirea funcțiilor vacante

Șefi și adjuncți noi la șapte procuraturi raionale. Toți cei patru procurori șefi desemnați marți, 17 august, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) au fost singurii candidați pentru suplinirea funcțiilor vacante, înscriși în cadrul concursului din 10 iunie.

Șef al Procuraturii raionului Ungheni a fost desemnat Dumitru Triboi care exercita interimatul funcției.

Dumitru Triboi

procurorul șef al Procuraturii raionului Ungheni

„Mi-am început activitatea în anul 1999, în calitate de anchetator penal interimar în Secția urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Călărași, ulterior anchetator penal superior, ofițer superior de urmărire penală. La 30 octombrie 2004 am ajuns în funcția de procuror al raionului Călărași unde am activat până în anul 2007. Ulterior am activat în funcția de procuror în secția investigații financiar-economice a Procuraturii Generale și din 2008 am fost numit procuror adjunct interimar al Procuraturii raionului Călărași, unde am activat pe parcursul a 13 ani. Ulterior, din aprilie 2021 exercit interimatul funcției de procuror al Procuraturii raionului Ungheni”, a declarat Dumitru Triboi.

Șef al Procuraturii raionului Nisporeni a fost desemnat Iancu Zaporojan, care asigura interimatul funcției.

Iancu Zaporojan

procuror șef al Procuraturii raionului Nisporeni

„Activez din anul 2003 la Procuratura Nisporeni, ulterior la Procuratura raionului Drochia, iar mai apoi în Secția investigații financiar-economice a Procuraturii Generale. Din anul 2016 – martie 2021 am fost procuror șef al raionului Nisporeni”, a menționat Zaporojan.

Șef al Procuraturii raionului Hâncești a fost desemnat Maxim Gropa, care asigura interimatul funcției. Președinta CSP, Angela Motuzoc a precizat că Gropa, la fel, a fost singura candidatură la această funcție. Gropa este nașul de cununie al adjunctului procurorului general Mircea Roșioru.

Maxim Gropa

procurorul șef al Procuraturii raionului Hâncești

„Activez din anul 2002, am început activitatea profesională la Procuratura județului Lăpușna, ulterior am fost numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Hâncești. Mai apoi am fost transferat la Procuratura Anticorupție, mai apoi în Procuratura Generală. Am activat și la PCCOCS”, a declarat Maxim Gropa.

Gropa a activat, până la reformarea PG, în Secţia exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale, fiind numit în funcţie în 2013. Gropa este însă procuror cu ştate vechi. Acesta a gestionat anterior „dosarul Makena”, în care 15 actuali sau foşti angajaţi ai fostului Departamentul al Instituţiilor Pentenciare (DIP) au fost puşi sub învinuire pentru „depăşirea atribuţiilor de serviciu” şi „amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală”. Aceştia erau acuzaţi că l-ar fi favorizat pe condamnatul Vladimir Moscalciuc, alias „Makena”. În perioada derulării urmăririi penale, Ana Ursachi, avocata unor persoane implicate în dosar, l-a acuzat pe Gropa de „atac raider” asupra sistemului penitenciar prin intentarea unor dosare penale asupra conducerii de vârf a DIP. Ea nota că acuzarea celor 15 angajaţi din cadrul DIP era de fapt o răzbunare personală a procurorului Maxim Gropa. Acuzatorul de stat a respins atunci acuzaţiile.

Șef al Procuraturii raionului Fălești a fost desemnat Oleg Potînga, care asigură interimatul funcției.

Oleg Potînga

procuror șef al Procuraturii raionului Fălești

„Activez din anul 1998, în cadrul Procuraturii raionului Glodeni. Din anul 2003 am activat în Procuratura județului Ungheni, iar din 2007 până în iunie 2021 – adjunct al procurorului raionului Ungheni”, a declarat Oleg Potînga.

Leonid Țărnă a fost desemnat adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Fălești, Victor Comerzan – adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Dondușeni, Ghenadie Moruz – adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Căușeni, Sergiu Marcauţan – adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Drochia. Învingătorul concursului pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Briceni, Ion Chistruga, a depus cerere de retragere.