„Așa ceva nu a mai fost în istoria jurisprudenței naționale”. Reacții și acuzații după ce Judecătoria Chișinău a decis să examineze cererea lui Țurcan privind demiterea sa din funcția de președinte al CC

Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, prin care a fost respins demersul lui Vladimir Țurcan privind suspendarea executării hotărârilor prin care acesta a fost demis din funcția de președinte al Curții Constituționale (CC), iar Domnica Manole a fost aleasă în fruntea instituției, a provocat nedumerirea avocaților care reprezintă CC în acest litigiu.

Deși aparent este o încheiere inofensivă, prin emiterea ei, completul de judecători de la Judecătoria Chișinău a acceptat să examineze, în premieră, hotărâri emise de Plenul Curții Contituționale.

Avocatul Domnicăi Manole reclamă „intervenția factorilor administrativi” în procesul de examinare a cauzei, în timp ce Corneliu Guzun, vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, cel acuzat că ar fi format ilegal completul de judecători care examinează litigiul susține că a respectat, „totalmente prevederile legale”.

Toți actorii implicați în acest proces admit însă că „este un litigiu care care nu a mai fost în istoria jurisprudenței din naționale”.

Angela Popil, avocata CC în acest proces constată că „este pentru prima dată când actele CC emise în exercitarea atribuțiilor și competențelor sale prevăzute de Constituție și Legea cu privire la CC sunt contestate în instanța de judecată, în acest caz, în instanța de contencios administrativ”.

„La această etapă de examinare a cauzei, am optat și am solicitat instanței respingerea cererii de suspendare formulata de către dl Țurcan Vladimir ca fiind inadmisibilă. Agrumentele noastre au fost descrise în referința depusă la dosar prin care am arătat, în principal că, Plenul CC, pe lângă exercitarea jurisdicţiei, conduce activitatea Curţii în ansamblu, ceea ce presupune ca, desemnarea, alegerea și sau destituirea președintelui CC intră în directă atribuție și competență a Plenului CC, soluția Plenului urmând a se exterioriza prin hotărâre, în virtutea prevederilor din Legea privind CC si Codul jurisdicției constituționale”, precizează Angela Popil.

Avocata menționează că după ce a citit argumentele instanței de judecată prin care s-a respins cererea de suspendare a actelor CCA și că, „chiar dacă rezultatul aparent este favorabil CC din perspectiva poziției procesuale, considerăm totuși că această cerere urma a fi respinsă pentru alte motive și anume pentru temeiuri de inadmisibilitate”.

La rândul său, Anatolie Șișianu, avocatul Domnicăi Manole în proces a declarat pentru ZdG că încheierea emisă de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani este „inadmisibilă și fără precedent”.

„Noi avem două probleme. În primul rând Constituția poate s-o interpreteze doar CC, respectiv, doar CC poate să indice care hotărâri ale ei cad sub noțiunea de hotărâre în esență și care sunt acte administrative și nu hotărâri și a doua problemă este articolul 140, aliniatul 2, care nu poate fi interpretat, el doar poate fi aplicat de către instanță. Nimeni nu poate să neglijeze aplicabilitatea acestui articol. Dacă noi admitem că anumite hotărâri ale CC, chiar și cu caracter organizatoric, ar putea fi verificate de către una dintre cele trei puteri, executivă, legislativă sau judecătorească, CC ar pierde calitatea de arbitru constituțional independent”, consideră apărătorul.

„În principiu, CC este acel arbitru care exercită arbitrajul constituțional în cadrul mecanismului de exercitare a puterilor în stat conform principiului separării puterilor în stat de către cei trei actori: executivul, legislativul și puterea judecătorească. Dacă unul dintre aceștia, pe care CC îi arbitrează, ar avea careva pârghii de influență în privința Curții, ea devine sensibilă atât în esență cât și în aparență față de acest actor. Astfel, ea nu mai poate apărea în calitate de arbitru independent. Altfel spus, când cineva arbitrează doi oponenți care se luptă în ring, dacă unul dintre ei are posibilitatea de a ataca arbitrul, deja arbitrul nu mai poate fi independent, pentru că el e sensibil față de unul din jucători”, argumetează Șișianu.

Avocatul Anatolie Șișianu precizează că încheierea Judecătoriei Chișinău va fi atacată la CA Chișinău pentru că „este inadmisibilă aplicarea măsurilor de asigurare în privința actelor CC. „Aceasta, în esență, reprezintă un act de suspendare a efectelor Constituției. Dacă instanța de fond ar fi suspendat efectele juridice ale unei hotărâri a CC, ea de fapt suspenda aplicabilitatea art. 140, aliniat 2 din Constituție. Instanța de fond nici nu putea pune în discuție, nu putea pune pe rol o cauză privind exercitarea controlului de legalitate în privința unei hotărâri a CC. Așa ceva nu a mai fost în istoria jurisprudenței naționale, dar ei fac trimitere la o sentință a Curții de Apel din România, care însă se referă la cu totul altceva”, menționează avocatul.

Încheierea Judecătoriei Râșcani a fost emisă la 29 iunie 2020 de un complet de judecători format din Viorica Dodon, Tatiana Avasiloaie și Alexei Paniș și poate fi atacată la CA Chișinău în termen de 15 zile.

Anatolie Șișianu afirmă că acest complet de judecată care a emis încheierea ar fi fost format cu încălcarea legislației și acuză implicarea factorului administrativ în procesul de examinare a cauzei.

Completul de judecată a fost format la 19 iunie 2020 printr-o dispoziție semnată de către Corneliu Guzun, vicepreședintele Judecătoriei Chișinău.

Solicitat de ZdG, Corneliu Guzun, vicepreședintele Judecătoriei Chișinău a menționat însă că acuzațiile formulate de către avocatul Anatolie Șișianu nu corespund adevărului.

Despre acuzațiile lui Șișianu precum că în contencios administrativ nu se formează complete de judecată, Corneliu Guzun menționează că „aceasta este opinia lui în calitate de avocat. Eu, în calitate de vicepreședinte de instanță am o altă opinie și respectiv, m-am condus strict de prevederile Codului Administrativ”, susține Guzun.

„Probabil cunoașteți că avocații au depus și o cerere prealabilă în contextul anulării dispoziției mele de formare a completului. Eu am argumentat cu prevederile legale care permit, conform Codului de Procedură Civilă, respectiv posibilitatea de aplicare a Codului de Procedură Civilă prin prisma art. 195 al Codului Administrativ de formare a completelor. Ceea ce ține de împuternicirea mea de avea dreptul de a forma acest complet, este total neîntemeiată. Or, dl Țurcanu are dispoziția din februarie 2020 prin care a delegat acele atribuții de formare a completelor vicepreședinților instanțelor de judecată. Este o chestie de lucru, de administrare, unde fiecare vicepreședinte fie în dependență de completele anuale care se fac per an, de la 1 ianuarie până la sfârșitul anului, fie ad-hoc, în dependență de necesitatea care parvine pe un caz concret. În acest sens, având în vedere că este un litigiu care, haideți să fim realiști, nu a mai fost în istoria jurisprudenței, am considerat necesar să fie constituit un complet și respectiv, la criteriile de stabile a completului m-am condus anume de regulamentul privind modul de constituire a completelor. Am luat alfabetic, ca să nu se spună că am luat din proprie inițiativă, o doamnă care este prima în alfabet, respectiv, după criteriul de gen, am luat un domn. Acestea au fost criteriile, cu precizarea că bărbatul care a fost până la cel desemnat, a depus cerere și a spus că pleacă în concediu și nu ar vrea ca, eventual, ședințele să fie amânate pentru că el va pleca în concediu. Asta este tot. Nu e nimic subiectiv”, menționează Corneliu Guzun.