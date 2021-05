Președintele raionului Strășeni, Pavel Tamaciuc, a fost constatat cu conflict de interese, după ce ZdG a scris că acesta și-a atribuit premii bănești de ziua orașului

Președintele raionului Strășeni, Pavel Tamaciuc, despre care Ziarul de Gardă a scris că și-a atribuit premii bănești de ziua orașului, a fost constatat cu conflict de interese. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele acestuia.

Procedura de control a fost inițiată în baza unei sesizări din oficiu, după ce Ziarul de Gardă a publicat un articol prin care a dezvăluit că Tamaciuc alături de vicepreședinți și majoritatea funcționarilor publici din Aparatul președintelui raionului Strășeni au beneficiat de premii bănești în valoare totală de circa 100 de mii de lei.

Din materialele probatorii acumulate la dosar, inspectorul de integritate a identificat că președintele raionului a emis în total șase acte administrative prin intermediul cărora a participat la luarea deciziilor în favoarea sa. Astfel, pe cinci acte și-a semnat concedii de odihnă, iar într-o altă dispoziție, care a ajuns și în spațiul public, și-a acordat un premiu unic funcție cu ocazia Hramului orașului, în mărime de un salariu.

Reprezentanții ANI susțin că, fiindu-i solicitat punctul de vedere, președintele de raion, reprezentat de un avocat, a invocat următoarele – ”Acțiunile/faptele reclamate nu cad sub incidența regimului juridic al conflictului de interese, nefiind stabilite careva semne vizibile ale interesului personal, or, în situația descrisă/declarată în semnarea actelor administrative contestate de Autoritate, Președintele raionului s-a ghidat și a executat prevederile imperative ale Codului Muncii și a cadrului legal conex legii, de pe urma/urmează să beneficieze inclusiv personal în calitate de salariat, or Președintele raionului de rând cu ceilalți salariați se bucură/beneficiază de aceleași drepturi, fără careva excepții.”

Totuși, inspectorul de integritate a precizat că, președintele raionului a încălcat legislația în vigoare prin faptul că nu a declarat în termen, nu a soluționat conflictele de interese reale în care s-a aflat și a emis/semnat mai multe acte în privința sa.

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, președintele de raion riscă de fie demis din funcție și să nu mai poată deține o funcție publică sau de demnitate publică timp de trei ani, urmând să fie inclus și în Registrul Interdicțiilor.

Tamaciuc a contestat actul emis de ANI în instanța de contencios administrativ.

La începutul lunii februarie, ZdG a scris despre cum președintele raionului Strășeni, Pavel Tamaciuc, alături de vicepreședinți si majoritatea funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului au beneficiat de premii bănești în valoare totală de circa 100 de mii de lei. Premiile au fost acordate cu prilejul Hramului municipiului Strășeni, la sfârșitul anului 2020.Președintele raionului a semnat personal dispoziția prin care s-a premiat pe sine însuși cu un salariu de funcție.

Deși legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nu interzice acordarea premiilor bănești, președintele raionului Strășeni, Pavel Tamaciuc, ar fi încălcat regimul juridic al conflictului de interese atunci când și-a semnat singur dispoziția de acordare a premiului.

Contactat atunci de ZdG, Tamaciuc ne-a comunicat sec că toate premiile au fost acordate în conformitate cu legislația.

„Tot ce s-a făcut s-a făcut în conformitate cu legislația și cu normele acordate de drept funcționarilor publici. Acordarea premiilor se prevede în normele legale. În fiecare instituție sunt anumiți coeficienți care permit de alocat premii. Noi nu am depășit absolut nimic”, ne-a comunicat Tamaciuc.

Tamaciuc a refuzat să ne spună suma pe care și-a atribuit-o, motivând că nu o cunoaște. „Totul a fost făcut în conformitatea cu legislația. Organele de control care au abilitatea de control pot verifica și să se expună dacă este vreo încălcare sau nu. Sunt instituții care verifică cum sunt divizați banii publici”, a precizat președintele raionului.

Totodată, acesta a refuzat să spună dacă a notificat Autoritatea Națională de Integritate privind implicarea sa într-un eventual conflict de interese.