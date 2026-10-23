Peste 240 de mii de lei, sustrași de la două persoane sub pretextul verificării bancnotelor: un tânăr străin, condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, cetățean străin, a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu amendă în mărime de 250 de mii de lei, pentru două episoade de escrocherie comise în cadrul unui grup criminal organizat.

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, tânărul a acționat împreună cu alte persoane, care se prezentau în mod fals drept angajați ai unor instituții publice sau instituții bancare din R. Moldova. Sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude și al verificării bancnotelor, victimele au fost induse în eroare și convinse să predea banii pe care îi păstrau la domiciliu.

Primul episod a avut loc în dimineața zilei de 18 martie 2026, când o femeie din municipiul Chișinău a fost contactată telefonic fiindu-i comunicat că datele sale personale ar fi fost compromise și că ar putea fi implicată în operațiuni de spălare a banilor. Ulterior, inculpatul a mers la domiciliul acesteia și s-a dat drept reprezentant al unei instituții bancare. Acesta a invocat necesitatea verificării autenticității bancnotelor și a luat de la victimă 55 de mii de lei, o mie de dolari și 3 850 de euro.

Al doilea episod s-a produs în aceeași seară. O altă femeie din Chișinău a fost contactată prin intermediul aplicației „WhatsApp” de membrii grupului, care s-au prezentat, de asemenea, drept angajați ai unei instituții bancare și ai poliției. Aceștia au convins-o că banii pe care îi păstra la domiciliu trebuiau declarați și verificați. În consecință, victima a transmis suma de 93 de mii de lei.

După ce membrul grupului a ridicat banii, inculpatul s-a întâlnit cu acesta și i-a preluat, oferindu-i 3 mii de lei drept recompensă, la indicația unui participant la infracțiune.

Prejudiciul material cauzat în cele două episoade este de peste 240 de mii de lei.

În cadrul examinării cauzei, inculpatul și-a recunoscut integral vina, a declarat că regretă cele comise și a solicitat examinarea dosarului în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

După executarea pedepsei cu închisoarea, tânărul va fi expulzat în țara de origine. Sentința poate fi contestată cu apel.