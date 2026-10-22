Escrocherie: femeie din capitală, reținută după ce ar fi luat 170 de mii de lei de la o altă persoană, sub pretextul „protejării” banilor

O femeie din capitală, investigată într-un dosar de escrocherie, a fost reținută de oamenii legii pentru că ar fi luat 170 de mii de lei de la o altă persoană.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a emis joi, 22 octombrie, un comunicat de presă în care a anunțat că activitatea infracțională a unei femei de 67 de ani, locuitoare a capitalei, a fost documentată de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectată de implicare într-un grup criminal specializat în comiterea escrocheriilor.

Potrivit probatoriului acumulat, oamenii legii au stabilit că suspecta ar fi preluat 170 de mii de lei de la o femeie de 62 de ani, indusă în eroare de alți membri ai grupării sub pretextul „protejării” banilor personali.

La scurt timp, femeia a fost identificată și reținută de oamenii legii.

Femeia este cercetată penal, iar dacă va fi găsită vinovată de instanțǎ, riscă închisoare de până la 5 ani.