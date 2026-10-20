Un bărbat din Ciorescu ar fi pierdut 38 de mii de euro într-o schemă de investiții într-o afacere cu servicii funerare

Un bărbat de 53 de ani ar fi fost înșelat cu 38 de mii de euro de persoane necunoscute, care l-ar fi convins să investească într-o afacere ce oferea servicii funerare. Cazul a avut loc în comuna Ciorescu, în perioada 1 august 2023 – 30 ianuarie 2026, dar a fost raportat oamenilor legii abia acum, anunță marți, 20 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit IGP, bărbatul a fost contactat telefonic de persoane necunoscute, care, sub pretextul unor investiții, ar fi obținut de la acesta, în mai multe tranșe, suma de 38 000 de euro. Banii proveneau din rezervele proprii ale victimei și au fost transmiși prin transferuri.

Totodată, în ultimele 24 de ore, IGP nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică. Totuși, datorită vigilenței cetățenilor, alte 67 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a provoca prejudicii.