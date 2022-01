Olesea Stamate le răspunde avocaților: „Vom discuta oportunitatea de a avea o variantă de compromis, să fie exceptate doar infracțiunile de corupție și cazurile de flagrant” – VIDEO

Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, Olesea Stamate, susține că excluderea acordului Consiliului Uniunii Avocaților, pentru reținerea avocaților în cadrul urmăririlor penale este necesară pentru o luptă mai eficientă împotriva corupției. Totodată, ea a declarat pentru Ziarul de Gardă că proiectul ar putea fi revăzut, așa încât această „imunitate funcțională” a avocaților să fie exclusă doar pentru cazurile de corupție.

„Suntem deschiși la propunerile breslei și vom vedea cum să asigurăm și o protecție a avocaților împotriva unor eventuale abuzuri, dar și, urmărind obiectivul nostru de luptă împotriva corupției, să nu lăsăm sistemul avocaturii în afara acestei lupte. Am mulți colegi avocați și am și eu licență de avocat și sunt mulți oameni onești în sistemul avocaturii, care am vrea să se simtă siguri și independenți în exercitarea profesiei de avocat, dar, totodată, se cunoaște că de multe ori avocatul este cel care este intermediarul între client și judecător sau între client și procuror”, a spus deputata PAS.