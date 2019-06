Noua funcție a lui Bogdan Zumbreanu, după ce a fost demis de la șefia CNA

Bogdan Zumbreanu, fostul director al Centrului Național Anticorupție (CNA) este, din nou, șef la Direcția Generală Urmărire Penală din cadrul CNA. Acesta a revenit în această funcție pe care a ocupat-o anterior desemnării de către Parlament în fotoliul de șef al instituției.

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a instituției.

„În data de 15 decembrie 2017, în ziua numirii de către Parlament a dlui Bogdan Zumbreanu în calitate de director al CNA, a fost suspendat raportul de serviciu al Centrului cu șeful DGUP – funcție deținută la acel moment de Bogdan Zumbreanu. În legatură cu revocarea sa din funcția de șef al CNA, Bogdan Zumbreanu a revenit în funcția anterior deținută, în conformitate cu legislația în vigoare”, a precizat Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a CNA, solicitată de ZdG la subiect.

Direcția Generală Umărire Penală a CNA gestionează dosarele instrumentate de către instituție.

Bogdan Zumbreanu și-a început activitatea în organele de drept în 2001, la Procuratura mun. Chișinău în calitate de ajutor-interimar al procurorului și anchetator. A ajuns la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în 2002 în Departamentul anchetă penală ca anchetator superior. În 2004 a devenit șef de secție în cadrul Direcţiei generală urmărire penală, funcție pe care a ocupat-o până în 2008.

Citiți și: Portretul şefului CNA

Atunci, așa cum ZdG menționa în articolul „Portretul șefului CNA”, Zumbreanu a lucrat timp de cinci luni în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, acolo unde l-a urmat pe nașul său din prima căsătorie, Valentin Mejinschi. Acesta a fost director al CCCEC în 2004-2008, iar din martie 2008 şi până în octombrie acelaşi an a activat în Guvern, fiind numit ministru de Interne. Zumbreanu l-a urmat pe Mejinschi la MAI, dar în scurt timp a revenit la CCCEC.

Conform informațiilor din CV, Zumbreanu a lucrat la MAI timp de cinci luni în calitate de inspector. A revenit laa CCCEC în cadrul Direcţiei asigurare operativă în calitate de inspector principal. În 2010 a fost ales director-adjunct al Direcţiei generală urmărire penală, iar din 2012 și până la numirea în funcția de director al CNA a condus Direcția Urmărire Penală a instituției.