Modificările la legile privind evaluarea externă și distrugerea informațiilor despre candidați: precizările deputatei Olesea Stamate și ale secretarului de stat al Ministerului Justiției

O modificare la toate cele trei legi care reglementează procesele de vetting și pre-vetting, care într-o redacție anterioară a trezit critici în societate, a intrat în vigoare joi, 26 septembrie, după ce legea din care făcea parte a fost votată de Parlament la 13 septembrie, în lectura a treia.

Totuși, reprezentanți ai Parlamentului și Ministerului Justiției subliniază că prevederea, potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urma să distrugă informațiile despre candidații supuși evaluării externe, nu a fost votată atunci în lectura a doua și nu se regăsește în redacția legii. Modificarea admisă atunci în lectura a doua ar fi „o garanție candidaților”.

„După noi este o înțelegere greșită a cum s-au derulat anumite lucruri și ce modificări au fost operate în această lege cu privire la pre-vetting și vetting. De fapt se completează cu o nouă propoziție, care trebuie interpretată sistemic, cu tot textul acestui articol 10 care spune că această informație a Comisiei urmează a fi radiată/distrusă doar că prin completare se oferă o garanție candidaților în privința cărora au fost obținute informații de către Comisie. Garanția constă în trimiterea acestei informații către CSM și CSP, ca să le dețină, dar Comisia, o dată cu încheierea activității, să distrugă aceste informații”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Justiției Stanislav Copețchi, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, la care au participat mai mulți actori implicați in reforma justiției.

Oficialul a precizat că amendamentul propus anterior de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Vasile Grădinaru, și care a provocat nemulțumiri în spațiul public, nu a fost votat și nu se regăsește acum în lege: „Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor va radia și distruge informația transmisă de Comisia de evaluare la finisarea procesului de evaluare conform art. 22 alin. (14) din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative”. Amendamentul lui Grădinaru nu a fost acceptat anterior de Comisia juridică, numiri și imunități.

Astfel, acum CSM și CSP va păstra informațiile din procesele de evaluare externă. Informațiile vor fi distruse de la Comisii după ce le vor expedia și își vor încheia activitatea, așa cum prevedea și până acum legislația.

Deputata PAS Olesea Stamate a declarat că modificarea este „o fortificare a garanțiilor pentru toți participanții la procedura de pre-vettig și vetting, inclusiv pentru stat”.

„Comisia de Pre-Vetting își finalizează activitatea în câteva luni. Ce se întâmplă cu informația acumulată? Ei au un regulament, care prevede modalitatea în care distrug informațiile. Noi nu știm cum are loc distrugerea. De aceea a fost adăugată această propoziție prin care se spune că această procedură de distrugere are loc doar după ce toată informația a fost transmisă către CSM și CSP. Astfel, noi ca stat ne asigurăm de faptul că, dacă unul dintre dosare ajunge să fie discutat la CtEDO, statul își poate apăra interesele. Fiecare participant la vetting sau pre-vetting are dosarul. Ei primesc copia dosarului în format electronic”, a declarat fosta președintă a Comisiei juridice, care și-a păstrat în continuare funcția de membră.