Martor al bătăii din fața clubului de noapte: cum a început conflictul și cine a lovit în tânărul care ulterior a decedat

Unul dintre martorii conflictului din noaptea de 18 spre 19 mai, din fața unui centru comercial și club de noapte din Chișinău, în urma căruia Sergiu, un bărbat de 30 de ani, a decedat, susține că sportivul Aurel Ignat ar fi fost cel care i-a aplicat multiple lovituri cu picioarele în cap, abdomen și alte părți ale corpului. Pentru ZdG, martorul respectiv a declarat că cearta s-a iscat după ce Ignat a abordat o domnișoară, iar ulterior a bruscat-o, aceasta căzând jos și fracturându-și o mână. Potrivit sursei, după incident a început o bătaie între prietenul lui Sergiu, care a luat apărarea tinerei, și Ignat, doar că la scurt timp sportivul a părăsit clubul. Ignat, susține martorul, a revenit peste aproape două ore în club, de această dată însoțit de prieteni, iar bătaia a fost reluată.

Potrivit martorului, în noaptea respectivă au avut loc două bătăi. Inițial, povestește sursa, una dintre tinerele prezente la ziua de naștere a prietenului lui Sergiu a ieșit afară pentru a fuma o țigară, iar în acest timp de ea s-ar fi apropiat un bărbat, care ulterior s-a dovedit a fi sportivul Aurel Ignat. Prietenul lui Sergiu s-ar fi apropiat de ei și l-ar fi atenționat, după care s-ar fi iscat o bătaie între cei doi. La scurt timp, tinerii au revenit în club, iar Ignat ar fi plecat.

Martorul spune că la aproape două ore de la incident, Ignat a revenit în club, deja îmbrăcat în alte haine, iar tinerii au început a ieși afară.

„Fiecare afară ieșea deja. Mi s-a părut ceva suspect, am ieșit să văd ce se întâmplă. Când am ieșit, ei erau afară, se băteau. Era Sergiu și doi prieteni. Personal am văzut cum Ignat a început bătaia, cum i-a dat un pumn prietenului lui Sergiu. Acela a căzut jos, după care s-a băgat și Sergiu. S-au bătut. La un moment, Sergiu a căzut jos, iar Ignat l-a lovit cu picioarele în cap, abdomen și alte părți ale corpului”, povestește martorul, precizând că Ignat era însoțit de încă opt-nouă băieți, iar alături îi aștepta o mașină.

Potrivit sursei, bătaia a durat minute în șir, timp în care paznicii centrului comercial ar fi încercat să intervină, dar n-au reușit să oprească conflictul. În jur, spune sursa, s-au adunat foarte mulți oameni, iar după ce Ignat l-a lovit pe Sergiu, ultimul a rămas la pământ într-o baltă de sânge. Martorul susține că ambulanța a venit foarte greu, iar primii la fața locului au ajuns polițiștii. La momentul venirii poliției, afirmă martorul, nici Ignat, nici alți prieteni care-l însoțeau nu mai erau acolo.

Martorul spune că a fost audiat de poliție în ziua respectivă, dar și câteva zile mai târziu, și că a comunicat oamenilor legii persoanele pe care le-a recunoscut. Potrivit acestuia, contrar afirmațiilor făcute de antrenorul lui Aurel Ignat, nimeni nu știa în seara respectivă că Ignat este sportiv și campion, dar că abia după incident a aflat cine este.

Același martor precizează că tânăra din cauza căreia s-ar fi iscat cearta figurează drept parte vătămată, deoarece s-a ales cu o mână fracturată după ce Ignat ar fi bruscat-o, iar aceasta a căzut jos. Potrivit martorului, persoanele prezente la ziua de naștere a prietenului lui Sergiu nu au putut face declarații exacte, deoarece nu-și aduc aminte prea bine ce s-a întâmplat în noaptea respectivă.

Alisa Ceraniova, soția bărbatului decedat, susține pentru ZdG că există înregistrări video a circa 20 de camere din noaptea incidentului, dar că până la acest moment nu a putut să le vizualizeze, deoarece ar fi fost transmise procurorilor. Femeia se teme ca aceste înregistrări video să nu dispară.

Două persoane au fost reținute, până la această oră, în dosarul morții bărbatului de 30 de ani, după bătaia care a avut loc în centrul capitalei, în fața unui centru comercial și club de noapte. Prima persoană reținută este Mihai Pârgaru. Pe numele acestuia a fost aplicat mandat de arestare pentru 30 de zile. Aurel Ignat a fost reținut duminică dimineața, la o zi după ce a fost reținut Mihai Pârgaru. Inițial, precizează surse din cadrul anchetei, Aurel Ignat a fost și el internat în spital, cu o rană la cap. Conform acelorași surse, Ignat ar fi „fost lovit cu bâta în cap, inclusiv de către partea vătămată”.

Presa a scris că cei doi sunt luptători K1. Într-o declarație pentru timpul.md însă, președintele Fighting & Entertainment Association of Moldova (FEA), Dorin Damir, a negat informația, precizând că cei doi sportivi nu au nicio legătură cu Asociația FEA sau Federația K1. Damir a declarat că ambii sunt luptători de arte marţiale, doar că despre Mihai Pârgaru nu a auzit nimic în ultimii ani, pe când Aurel Ignat a ales altă cale și anul trecut a semnat un contract important peste hotare.

Antet: foto simbol. Sursa: facebook.com/lisboa.chisinau