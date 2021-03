Magistrata Viorica Puica, după ce deputații PSRM – ȘOR i-au respins candidatura la funcția de judecătoare la CSJ: „Este un atac inadmisibil asupra independenței sistemului judecătoresc”

„Eu chiar am sperat la o schimbare. Deputații care au participat la vot nu-și doresc o reformă efectivă și adevărată în justiție. Dacă a avut loc o înțelegere politică pe seama justiției, așa cum au fost informați cetățenii de către unii deputați, e foarte grav”. Astfel comentează magistrata Viorica Puica decizia de vineri, 12 martie, a deputaților din Parlamentul de la Chișinău, deputați PSRM, ȘOR și transfugii de la Pentru Moldova, de a respinge proiectul de lege privind numirea în funcție a judecătoarei la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) până la atingerea plafonului de vârstă.

Contactată de ZdG, judecătoarea Viorica Puică, susține că nu a fost invitată vineri, 12 martie, nici la ședința Comisiei juridice numiri și imunități și nici la cea a Parlamentului, care a durat până noaptea târziu. Magistrata spune însă că a urmărit atent întreaga ședință de Parlament și califică votul majorității deputaților prin care a fost respinsă candidatura ei la funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) drept „o imixtiune în activitatea organului de autoadministrare judecătorească și un atac inadmisibil asupra independenței sistemului judecătoresc”.

La fel, la ședința Parlamentului de vineri, 12 martie, nu am fost invitată. Nici la ședința Comisiei, nici la ședința Parlamentului, nu am fost invitată. Au votat fără a invoca vreun motiv”, ne-a comunicat magistrata.

Am ascultat atent ce s-a petrecut în ședința plenului și dacă a avut loc o înțelegere politică pe seama justiției așa cum au fost informați cetățenii de către unii deputați, e foarte grav, foarte grav.

În context, judecătoarea Viorica Puică mai spune că „s-a străduit să nu facă greșeli în activitatea sa, pentru că o greșeală în justiție costă mult și că a sperat, cu adevărat, la o schimbare în sistemul judecătoresc” menționând că a obținut calificativul „excelent” de la Colegiul de Evaluare a performanțelor judecătorilor și punctaj maxim la Colegiul de Selecție și Cariera judecătorilor, lucru pe care, potrivit ei, puțini judecători îl mai pot obține.

„Toți cetățenii trebuie să știe că doar CSM are întreg instrumentar pentru efectuarea procedurilor de selecție pentru CSJ. Până la adoptarea unei Hotărâri a CSM de numire a unui judecător la CSJ, judecătorul respectiv trece o verificare minuțioasă prin Colegiul de evaluare și Colegiul de selecție. La Colegiul de evaluare eu am obținut calificativul excelent, vă asigur că nu mulți judecători din sistemul judecătoresc obțin acest calificativ.

Acest calificativ înseamnă, ca să înțelegeți, mult efort, dedicație, am muncit toată viața mea cinstit. M-au autoperfecționat, m-am străduit să nu fac greșeli pentru că o greșeală în justiție costă mult. La Colegiul de selecție am obținut maxim punctaj posibil, având în vedere vechimea mea de muncă în funcția de judecător. Vă amintesc că Comisia juridică, în iunie 2020, fără a mă invita, a respins numirea mea, fără o motivare. Unii deputați au indicat atunci că nu mă cunosc, de aia nu au votat, au votat împotriva mea. Ulterior, la a doua ședință a fost amânat subiectul numirii mele. Atunci, am urmărit atent toate acestea. Atunci, președintele Comisiei juridice argumenta că amânarea a fost pentru definitivarea proiectului, pentru a afla mai multe despre acest judecător.

Eu chiar am sperat la o schimbare. Lucrurile spre bine le schimbă oamenii. Deputații care au participat la vot vineri, nu-și doresc o reformă efectivă adevărată în justiție”, a mai declarat judecătoarea.