DOC UPDATE Încă un magistrat, care nu a promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting, a atacat decizia la CSJ

UPDATE: Magistratul Vladislav Holban de la Judecătoria Chișinău, sediul Central, care nu a promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting, a atacat marți, 10 ianuarie, decizia Comisiei la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), conform informațiilor disponibile pe site-ul CSJ.

Știrea inițială:

Unii magistrați, care au candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și nu au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting, susțin că au atacat decizia la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

După ce săptămâna trecută, Comisia Pre-Vetting a anunțat că magistrații Iurie Bejenaru, Anatolie Țurcan, Vitalie Stratan, Angela Bostan și Vladislav Holban nu au promovat evaluarea Comisiei, Ziarul de Gardă a contactat telefonic judecătorii pentru a-i întreba cum cataloghează decizia, dacă o vor ataca în instanță și dacă vor continua să activeze în sistemul judecătoresc.

Magistratul Vladislav Holban de la Judecătoria Chișinău, sediul Central, a catalogat decizia Comisiei Pre-Vetting drept una subiectivă și a spus că analizează dacă va mai activa în sistemul judecătoresc.

„(…) Are un caracter superficial (decizia Comisiei n.red.), nu s-a intrat în esența aspectelor examinate, deși au avut disponibile toate materialele solicitate. Am oferit toate dovezile privind integritatea mea financiară. La moment, încă analizez dacă voi contesta decizia, fiind în termenul legal de contestare. Potrivit legii 26/2022, precum și avizului comisiei de la Veneția nr. 1069/2021, evaluarea nu trebuie să aibă careva repercursiuni asupra carierei persoanei evaluate, or aceasta fiind doar un filtru de admitere pentru alegerile de membru CSM. Ce ține de activitatea mea în continuare de judecător, luând în considerare aspectele morale de care ma conduc, mă fac să analizez mai minuțios dacă mai doresc să continui să activez în această funcție”, a spus Holban.