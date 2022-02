Dumitru Raileanu, unul dintre acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) care instrumentează dosarul „angajările fictive din cadrul Direcției 5” în care sunt cercetați Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și Valeriu Cojocaru, șeful suspendat al IP Bălți, este anchetat penal pentru amestec în înfăptuirea justiției.

Cauza penală pe numele procurorului PCCOCS a fost inițiată în luna decembrie a anului trecut, la scurt timp după ce acuzatorul a expediat la 30 noiembrie 2021 o scrisoare adresată procurorului general Dumitru Robu, adjunctei procurorului-șef al PCCOCS Lucreția Zaharia, directorului Serviciului de Informație și Securitate (SIS) Alexandr Esaulenco, vicepreședintei interimare a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Angela Catană, președintei R. Moldova, Maia Sandu și ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco prin care a informat că, „completul de judecată, din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care examinează cauza penală instrumentată de acuzator urmează sa-i elibereze pe Damir și Cojocaru din arest din Penitenciarul nr. 13, schimbându-le măsurile preventive în unele mai blânde, fie arest la domiciliu sau plasarea sub control judiciar”.

La două luni de la scrisoarea expediată de procuror, la 26 ianuarie curent, cei doi, Damir și Cojocaru, au fost eliberați din detenție cu schimbarea măsurilor de arest, decizia fiind adoptată de un alt complet de judecători, altul decât cel nominalizat de procurorul de caz în scrisoarea sa.

Ziarul de Gardă a intrat în posesia documentului expediat de procurorul PCCOCS Dumitru Raileanu în adresa conducerii PG, PCCOCS, SIS, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, dar și în adresa președintei Sandu și ministrului Justiției Litvinenco și vă prezintă detalii din el.

Solicitat de Ziarului de Gardă, procurorul PCCOCS Dumitru Raileanu ne-a confirmat faptul că a formulat și adresat o astfel de scrisoare, dar și că la scurt timp după ce a expediat documentul, Procuratura Generală a inițiat pe numele lui o cauză penală pentru amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală.

Solicitată de ZdG, procurora Mariana Cherpec, responsabilă de comunicarea din cadrul PG, ne-a confirmat faptul că pe numele lui Dumitru Raileanu a fost pornită urmărirea penală pentru amestec în înfăptuirea justiției, dar și că „alegațiile formulate în scrisoarea procurorului la adresa judecătorilor vizați nu și-au găsit confirmarea”.

Toți destinatarii au confirmat că au recepționat scrisoarea expediată de acuzator.

În documentul obținut de ZdG, se arată că, la 30 noiembrie 2021, acuzatorul PCCOCS Dumitru Raileanu, cel care a inițiat urmărirea penală pe numele lui Damir, a informat cei șase destinatari ai scrisorii, procurorul general Dumitru Robu, adjuncta procurorului-șef al PCCOCS Lucreția Zaharia, directorul Serviciului de Informație și Securitate (SIS) Alexandr Esaulenco, vicepreședinta interimară a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Angela Catană, președinta R. Moldova, Maia Sandu și ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, despre faptul că în adresa Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a parvenit informația cu caracter operativ „din care rezultă anumite acțiuni cu caracter orchestrat”, în vederea eliberării de răspundere penală a inculpaților Dorin Damir și Valeriu Cojocaru, acuzați de săvârșirea a mai multor infracțiuni în dosarul denumit generic „angajările fictive din cadrul Direcției nr. 5”.

„De către completul de judecată în a cărei examinare se află cauza penală dată, la data de 1 decembrie 2021 ar urma să fie adoptată o hotărâre prin care inculpaților menționați (aflați la moment în arest preventiv) să le fie schimbată măsura preventivă în arest la domiciliu sau mai blândă, dându-le în aceste condiții posibilitatea de a se eschiva de la răspunderea penală și de a influența un șir de martori”, spune procurorul în scrisoare.

Tot în document, acuzatorul mai menționează că „nici cercetarea judecătorească în cauza penală în care este cercetat Dorin Damir nu a fost începută, în condițiile în care dosarul penal respectiv a fost expediat în instanța de judecată la 23 septembrie 2021.

Sursa: ZDG

Solicitat de ZdG pentru a ne oferi un comentariu pe marginea acestui subiect, procurorul PCCOCS Dumitru Raileanu ne-a confirmat că a expediat un astfel de document, menționând că a formulat scrisoarea în acest sens după ce a primit mai multe informații precum că cei doi, Damir și Cojocari, ar urma să fie eliberați.

„S-a urmărit eliberarea acestei persoane. La noi a parvenit informația că persoana urmează a fost eliberată pentru că procurorul nu a prezentat probe. Atunci eu am luat și am scris, am trimis toate probele posibile și imposibile care justifică menținerea măsurii de arest (…). Ulterior depunerii scrisorii date a fost inițiată cauza în care sunt cercetat pentru amestec în înfăptuirea justiției. În decembrie a fost inițiată”, ne-a comunicat Dumitru Raileanu.

Destinatarii au primit scrisoarea

PG: „Alegațiile formulate în scrisoarea procurorului la adresa judecătorilor vizați nu și-au găsit confirmarea”

Purtătoare de cuvânt a Procuraturii Generale, procurora Mariana Cherpec, a confirmat pentru ZdG faptul că Dumitru Raileanu este anchetat penal, ca urmare a expedierii scrisorii respective. Motivul este că „alegațiile formulate în scrisoarea procurorului la adresa judecătorilor vizați nu și-au găsit confirmarea”, după cum a menționat reprezentanta PG.

„În privința procurorului din cadrul PCCOCS, Dumitru Raileanu este pornită urmărirea penală pe faptul amestecului în înfăptuirea justiției, infracțiune prevăzută de art.303 din Codul penal, manifestată prin pretinse acțiuni ilegale admise în cadrul examinării unei cauze penale de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ca urmare a acțiunilor procurorului vizat, completul de judecată a tratat ingerința dată ca o intimidare și au depus demersuri de abținere de la examinarea cauzei penale, acțiune care a fost admisă. Respectiv, ulterior alegațiile formulate în scrisoarea procurorului la adresa judecatorilor vizați nu și-au găsit confirmarea. Mai mult, la momentul adresării acestei scrisori prin care invoca pretinse acțiuni admise de completul de judecată, cauza penală nu se afla în gestiunea procurorului Railean, în cadrul ședinței de judecată participand un alt acuzator de stat”, a precizat Mariana Cherpec pentru ZdG.

Adjuncta procurorului-șef al PCCOCS: „După această scrisoare, completul de judecători a depus cerere de abținere. (…) Pe ei i-au eliberat alt complet”

Solicitată de ZdG, procurora Lucreția Zaharia, adjuncta procurorului-șef al PCCOCS, confirmă că a primit o astfel de scrisoare, însă afirmă că prima dată a aflat despre conținutul acesteia de la Completul de judecători care, la 1 decembrie 2021, urma să examineze demersul procurorilor privind prelungirea măsurilor de arest în privința celor doi inculpați.

„Eu despre această scrisoare am fost informată despre existența ei de către completul de judecători care urma să examineze demersul. În ședința de judecată, eu reprezentam acuzarea pe acest dosar și în instanța de judecată ei (magistrații din completul de judecată) au informat. Ca atare mie mi-a fost expediată, dar a fost depusă prin intermediul poștei, prin intermediul Cancelariei și eu nu am primit-o până la ședință. Am intrat în posesia ei fizic după ce am revenit din instanță. Judecătorii m-am informat că este așa scrisoare. Au informat toți participanții. (…) A fost un termen foarte scurt în care eu trebuia să primesc scrisoarea. În dimineața aceea nu mi-a fost repartizată. Atunci, dimineața, eu la prima oră am ajut ședință. Către președintele instanței de judecată a parvenit această scrisoare. Conducerea instanței de judecată a redirecționat-o completului de judecată și toți participanții la proces au fost informați. Instanța de judecată, în ședință publică, a informat că a parvenit acest document și că instanța se abține de a examina în continuare acest dosar anume din acest motiv. Imediat, atunci, ședința s-a întrerupt, după prelungirea arestului”, a declarat adjuncta procurorului-șef al PCCOCS.

Procurora ne-a mai comunicat că, în contextul scrisorii expediate de procurorul PCCOCS Dumitru Raileanu, atunci, completul de judecători a prelungit măsura de arest preventiv în penitenciarul nr. 13 în privința lui Damir și Cojocaru, iar apoi magistrații au depus cerere de abținere de la examinarea acestui dosar. Astfel că, dosarul a fost redistribuit unui alt complet de judecători, care săptămână trecută i-a eliberat pe cei doi din penitenciar.

„Asta a fost la prelungirea anterioară. O lună în urmă. Scrisoarea, abținerea instanței, formarea unui nou complet de judecători. Cauza este examină deja de un alt complet de judecători. Scrisoarea a ajuns, eu am cunoscut despre ea. Completul de judecători, în aceeași zi în care a a apărut scrisoarea, Completul s-a pronunțat asupra măsurii preventive și a prelungit arestul și după aceasta a depus declarația de abținere de la examinarea cauzei respective. Și deja după aceasta dosarul a fost redistribuit. Deja la ședința ulterioară la care eu nu am fost prezentă, fiind bolnavă, s-a decis ce s-a decis. (…) Când a fost scrisă scrisoarea aceasta dosarul era examinat de alți trei judecători, care până la urmă au prelungit atunci măsura preventivă. După aceasta a fost schimbat completul. Pe ei i-au eliberat un alt complet de judecată. După acea ședință eu nu am participat. Sunt în concediu de boală. Am văzut că au fost eliberați, dar nu am fost la aceste ședințe. Ultima ședință la care am participat a fost anume aceea la care judecătorii au anunțat că este această scrisoare și s-au abținut de a examina dosarul”, a menționat Lucreția Zaharia.

Ministrul Justiției: „Scrisoarea am văzut-o. Despre dosar nu cunosc”

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a confirmat pentru ZdG că a recepționat o asemenea scrisoare din partea procurorului PCCOCS, Dumitru Railean. Totodată, el a menționat că nu cunoaște despre faptul că acesta este anchetat.

„Scrisoarea am văzut-o. Despre dosar nu cunosc”, a spus ministrul Justiției.

Întrebat despre măsurile luate ca urmare a recepționării scrisorii, el a precizat că Ministerul Justiției nu are atribuții în acest sens.

„Ministerul are niște atribuții limitate, prevăzute de regulament. Nu putem să intervenim în competențele altor structuri ale statului. Noi formulăm politici și asigurăm punerea lor în aplicare. Față de lucrurile care se întâmplă sunt multe întrebări și de aceea noi trebuie să facem o reformă sistemică în domeniul respectiv”, a declarat Sergiu Litvinenco pentru ZdG.

Referitor la eliberarea lui Dorin Damir și plasarea lui în arest la domiciliu, ministrul Justiției ne-a expediat un comentariu scris.

„Din punctul meu de vedere, decizia de eliberare a lui Dorin Damir demonstrează, o dată în plus, că sunt judecători care opun rezistență și încearcă să zădărnicească eforturile noastre de a avea o justiție corectă și echitabilă. Probabil, aceștia consideră că, după evaluarea extraordinară, nu se vor mai regăsi în sistem și acum își permit să admită în continuare tot felul de abuzuri și să ia decizii care ridică mari semne de întrebare. Degeaba se fac progrese pe unele dosare, dacă tot efortul este redus la zero de decizii proaste luate în alte cazuri. Noi nu vom ceda în fața acestei rezistențe, venită din interiorul sistemului, și vom continua să facem pași concreți pentru a curăța justiția de oameni lipsiți de integritate. Nu este ușor, dar vom lupta până la capăt pentru a distruge schemele de corupție, mai ales din sistemul justiției!”.

Scrisoarea procurorului PCCOCS a ajuns și la Președinție, și la SIS

Și Președinția a recepționat scrisoarea procurorului PCCOCS, dar menționează, la fel, că nu are competențe în asemenea cazuri.

„Confirmăm că am primit un asemenea demers, care ne-a fost expediat cu titlu de informare. Instituția prezidențială nu are prerogative prin care să intervină în procesul de înfăptuire a urmăririi penale sau în actul justiției”, potrivit unui răspuns oferit pentru ZdG de Direcția informare și comunicare cu mass-media din cadrul instituției prezidențiale.

Solicitați de ZdG, și responsabilii de comunicare din cadrul SIS ne-au comunicat că o astfel de scrisoare a parvenit în adresa conducerii SIS, însă mai multe detalii nu ne poate oferi.

Damir și Cojocaru – eliberați din penitenciar

La 26 ianuarie curent, Completul de magistrați de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, condus de judecătorul Ion Morozan, i-a eliberat pe Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și șeful suspendat al IP Bălți Valeriu Cojocaru, ambii fiind deținuți preventiv până atunci în Penitenciarul nr. 13, fiind cercetați în dosarul angajărilor fictive din cadrul fostei Direcții 5 a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratul General al Poliției al MAI.

Atunci, magistrații au respins demersurile procurorilor PCCOCS de prelungire a arestului în penitenciar în privința celor doi inculpați și respectiv au schimbat măsurile preventive de arest. Astfel, în privința președintelui asociației FEA, Dorin Damir, magistrații au dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar Cojocaru se va afla sub control judiciar în următoarele 60 de zile.

Judecătorii în procedura cărora a ajuns dosarul lui Damir au depus cerere de abținere

Dosarul în care Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, șeful suspendat al IP Bălți, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, fostul șef al IGP, sunt cercetați pentru abuzul de putere sau abuzul în serviciu a ajuns la începutul lunii decembrie a anului trecut în procedura judecătorului Ion Morozan. Asta după ce, după scrisoarea acuzatorului PCCOCS, completul de judecători condus de Ion Guzun, care examina dosarul lui Damir, a depus cerere de abținere de la examinarea cauzei, iar cererea a fost admisă.

La 23 septembrie 2021, dosarul în care Dorin Damir, președintele FEA, Alexandru Pînzari, ex-ministru al Apărării, dar și Valeriu Cojocaru, șeful IP Bălți, sunt bănuiți de abuz în serviciu, a fost repartizat spre examinare în procedura judecătorului Denis Guzun. DETALII AICI

Miercuri, 1 decembrie 2021, a fost admisă abținerea completului de judecată, președintele căruia era judecătorul Denis Guzun, de la examinarea cauzei în care sunt vizați Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției și Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5.

Ulterior, cauza a fost redistribuită spre examinare în procedura judecătorului Ion Morozan, iar prima ședință cu participarea noului complet de judecători s-a desfășurat la 9 decembrie 2021. La prima ședință de judecată, președintele noului complet de judecători, Ion Morozan, a depus și el cerere de abținere de la examinarea cauzei. După câteva ședințe însă cerea de abținere a magistratului Morozan a fost respinsă. Astfel, completul condus de Morozan, la 26 ianuarie curent a schimbat măsurile preventive în privința celor doi, eliberându-i pe ambii din detenție în penitenciarul nr. 13.

