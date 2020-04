DOC/ Mama unui judecător de la CA Chișinău vinde un teren în Capitală cu 95 de mii de euro

Mama judecătorului Igor Mânăscurtă de la Curtea de Apel Chișinău este proprietara unui teren de 7 ari amplasat în mun. Chișinău. Bunul imobil se vinde în această perioadă cu 95 de mii de euro, echivalentul a 1,8 milioane de lei.

Iulia Mânăscurtă, în vârstă de 79 de ani este pensionară și locuiește în orașul Fălești. Solicitată de ZdG,ea ne-a spus că terenul ar fi aparținut fiicei ei, fiind cumpărat din banii obținuți de aceasta peste hotare.

În anunțul de pe un site specializat se menționează că terenul este amplasat pe prima linie, pe str. Bucovinei, lângă centrul comercial Megapolis, zona este foarte dezvoltată, iar la teren este acces din toate patru părți. Totodată, se precizează că „toate comunicațiile sunt prezente”. Prețul acestui teren este de 95 mii de euro.

Datele cadastrale consultate de ZdG arată că bunul imobil scos la vânzare aparține Iuliei Mânăscurtă, născută în 1941, ea împlinind în luna februarie 79 de ani. ZdG a scris anterior că aceasta este mama magistratului Igor Mânăscurtă de la Curtea de Apel (CA) Chișinău.

Imobilul a devenit proprietatea Iuliei Mânăscurtă în 2011, în urma unui contract de vânzare/cumpărare. Bunul a fost procurat de la Svetlana Vergun.

Terenul alăturat aparține Primăriei Comunei Stăuceni, mun. Chișinău.

Solicitat de ZdG, judecătorul Igor Mânăscurtă a refuzată să ne spună dacă acest teren îi aparține mamei lui. „Nu pot să vă confirm această informație. Mai mult nu am ce vă spune în legătură cu acest subiect. Nu este terenul meu și nu dețin careva informații”.

După refuzul judecătorului, am apelat telefonic și la mama acestuia, Iulia Mânăscurtă, care locuiește în orașul Fălești. Pensionara ne-a confirmat că terenul îi aparține, însă a menționat că nu înțelege de ce trebuie să își justifice averea și că nu ar vrea să fie chemată ulterior de autorități să dea explicații.

„Eu pot să vă spun că am avut o fiică care a lucrat mai mulți ani în Israel. Ea s-a căsătorit și cât a lucrat peste hotare, ea îmi trimitea bani. Eu strângeam banii, am cont la bancă și m-am gândit să cumpăr ceva pentru dânsa și am luat acest teren. Știți care-i socoteala, soțul ei a murit într-o avarie și fiica mea tot a decedat. Eu m-am gândit să am acest teren și îl țineam că dacă se va întâmpla ceva cu mine, să dispun de bani. Eu vă spun precis, sunt într-o vârstă înaintată și am 80 de ani. Nu aș vrea să mă cheme pe undeva și să îmi pună întrebări”, a precizat mama judecătorului.