(doc) Judecătorul cercetat penal pentru îmbogățire ilicită a plecat în concediu „parțial plătit” până în 2019

Oleg Melniciuc, judecătorul Judecătoriei Chișinău, vizat într-un dosar penal pentru îmbogățire ilicită a solicitat „acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani. La 2 octombrie 2017, Radu Țurcanu, președintele Judecătoriei Chișinău i-a acceptat cererea, iar a doua zi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis suspendarea acestuia din funcție.

Confom unei hotărâri a CSM, publicată pe site-ul instituției, dar și pe www.magistrat.md se menționează că prin ordinul preşedintelui Judecătoriei Chişinău nr. 530 din 2 octombrie 2017, judecătorului Oleg Melniciuc din cadrul aceleiaşi instanţe i s-a acordat concediu parţial plătit, începând cu 25 octombrie 2017 până la 01 martie 2019, inclusiv, pentru îngrijirea copilului, născut la 01 martie 2016. La 2 octombrie 2017, magistratul a depus o cerere prin care a solicitat suspendarea din funcţie, în baza art. 24 alin.(1) lit. d) din Legea cu privire la statutul judecătorului, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vârstei de 3 ani. Plenul CSM a considerat că cererea urmează a fi admisă, iar Melniciuc suspendat din funcție pentru perioada 25 octombrie 2017-1 martie 2019.

Decizia lui Oleg Melniciuc de a solicitat concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului vine la scurt timp după ce a ajuns să fie investigat penal pentru îmbogățire ilicită. Mai exact, în luna iunie, Melniciuc a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior eliberat, fiind cercetat penal în libertate.

„Se investighează bănuiala de îmbogățire ilicită. S-a făcut un studiu analitic al veniturilor legale obținute, al proprietăților și cheltuielilor pe care le-a avut dl Melniciuc și s-a constatat o discrepanță esențială între bunurile procurate și mijloacele dobândite legal. Donațiile făcute de mamă și de alte persoane sunt și obiectul examinării. Noi bănuim că foarte multe donații sunt doar o formă de a justifica veniturile, pentru că persoanele care au donat acele sume impunătoare de bani fac asta regulat, în fiecare an, dar de fapt nu declară la fisc niciun fel de venit. S-au ridicat de la Fisc documente și s-a constatat că niciun donator nu a declarat că ar fi avut așa venituri. Este un lucru dubios care urmează a fi verificat în cadrul urmăririi penale. CSM și-a dat acordul pentru percheziții, aducere silită și reținere”, preciza, anterior, pentru ZdG, procurorul general, Eduard Harunjen.

Oleg Melniciuc, fostul preşedinte al Judecătoriei Râşcani, candidatura căruia a fost, la începutul acestui an, respinsă de CSM pentru funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, indică în declaraţia de avere şi interese faptul că, în 2016, a primit o donaţie de 300 mii de lei de la mama sa, Elena Melniciuc. ZdG a scris anterior că mama judecătorului este pensionară, dar are înregistrate pe numele său mai multe spaţii comerciale care valorează milioane de lei. Anul trecut, magistratul şi-a achiziţionat un automobil nou, un Mercedes ML 250, fabricat în 2015. Deşi judecătorul precizează că automobilul ar fi costat 450 de mii de lei, pe site-urile de anunţuri, un asemenea automobil costă aproape dublu. Oleg Melniciuc mai precizează că a cumpărat maşina plătind pentru ea 298 de mii de lei, practic suma donată de mama sa, plus un teren pentru construcţii în comuna Cruzeşti, mun. Chişinău, localitate aflată la aproximativ 15 km de capitală. Conform informaţiilor de la Cadastru, terenul pe care Melniciuc afirmă că l-a schimbat pe Mercedes a ajuns, în luna noiembrie a anului trecut, în posesia Rodicăi Popa, femeie de afaceri care gestionează mai multe companii, în special din domeniul imobiliar. Peste o lună, aceasta a revândut bunul imobil. Coincidenţă sau nu, dar una din companiile Rodicăi Popa, „Primosal-Grup”, are astăzi, pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, un dosar, care este examinat de Nina Arabadji, fosta subalternă şi actuala colegă de instanţă a lui Melniciuc.

ZdG scris în trecut că magistratul Melniciuc ar fi procurat și un șir de spații comerciale în mun. Chișinău la preț de milioane, pe care le-a înregistrat pe numele mamei sale pensionare. În septembrie 2014, ZdG scria că Elena Melniciuc, mama lui Oleg Melniciuc, pe atunci preşedinte al Judecătoriei sect. Râşcani, avea înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 mln. de lei. Atunci oamenii din satul unde locuia mama magistratului spuneau că aceasta nu are nicio afacere şi că a lucrat toată viaţa în colhoz. Contactat atunci de ZdG, magistratul susținea că nu cunoaşte foarte multe detalii despre soarta imobililor. „Pe cine sunt scrise, aceluia aparţin. Ele nicidecum nu se vând. Dle, eu dacă aveam legătură cu ele, le cumpăram demult şi le înscriam pe mine”, declara Oleg Melniciuc.

Mama lui Oleg Melniciuc s-a ales, de asemenea, cu un apartament în blocul de pe strada Hristo Botev din sectorul Botanica, destinat angajaților Judecătoriei Râșcani și celor ai Curții Constituționale. După ce inițial spunea că rudele sale au procurat apartamentele la preț de piață, ulterior, când Procuratura Anticorupție a pornit un proces penal pe acest caz, magistratul a declarat că mama sa a cumpărat apartamentul la care a renunțat judecătoarea Ludmila Ursu, notează moldovacurată.md.

Melniciuc a primit, constant, bani din donații de la mama sa. El a indicat că a primit, în 2013, de la mama sa, pensionară, o donaţie de 50 mii de lei. Constatăm că şi în declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi pe anul 2012, Oleg Melniciuc a subliniat că a primit o donaţie de 10 mii de lei de la mama sa. În 2013, soţia sa a primit şi ea o donaţie de 4 mii de euro, la fel ca în 2012.

Oleg Mel­ni­ciuc a fost președintele Judecătoriei Râșcani din iunie 2013, atun­ci când a fost numit, după mai mul­te con­tro­ver­se, prin decret pre­zi­denţi­al, de preşe­din­te­le Nico­lae Timofti. Ante­ri­or, aces­ta a deţi­nut fun­cţia de vice­preşe­din­te al aces­tei instanţe, fiind ade­sea în atenţia pre­sei, care l-a cri­ti­cat pen­tru com­por­ta­men­tul său. Mel­ni­ciuc este finul de cunu­nie al lui Mihai Poa­le­lun­gi, preşe­din­te­le Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie.