DOC/ CSJ a luat decizia în privința cerererii Domnicăi Manole de a revizui și de a anula hotărârile prin care a fost demisă din funcția de judecătoare după avizele SIS-ului

Vineri, 3 iulie, un complet de judecători de la Curtea Supremă de Justiție a acceptat cererea de retragere a cererii de revizuire depusă de către Domnica Manole în litigiul în care actuala președintă a Curții Constituționale l-a avut cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Serviciul de Informații și Securitate.

Domnica Manole a declarat pentru ZdG că și-a retras cererea de revizuire după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în actuala componență, a cerut CSJ-ului să respingă cererea magistratei. „Atunci am înțeles ca nu am șanse să fie admisă cererea de revizuire și am hotărât să mi-o retrag”.

La 5 iulie 2017, Domnica Manole a depus în Curtea Supremă de Justiție cerere de chemare în judecată în ordinea contenciosului administrativ împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, intervenient accesoriu Serviciul de Informații și Securitate, solicitând anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din 04 iulie 2017 cu privire la examinarea în ședință închisă a Avizului consultativ emis de Serviciul de Informații și Securitate pe marginea verificării sale, a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din aceeași dată cu privire la declararea incompatibilității cu funcția de judecător și propunerea adresată Președintelui Republicii Moldova pentru eliberarea sa din funcție.

Concomitent, a mai solicitat declararea ilegalității Avizelor consultative ale Serviciului de Informații și Securitate din 19 august 2016 și din 09 decembrie 2016 privind verificarea sa. La 3 august 2017, Domnica Manole a depus prin intermediul reprezentantului său, avocatul Viorica Grecu o cerere de concretizare a cererii de chemare în judecată, solicitând, pe lângă pretențiile formulate în cererea inițială, recunoașterea Serviciului de Informații și Securitate în calitate de pârât, încasarea de la Consiliul Superior al Magistraturii în beneficiul reclamantei, cu titlu de prejudiciu moral a sumei de 100 000 euro, a cheltuielilor de judecată în sumă de 5 000 lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică și a altor cheltuieli de judecată suportate până la finalizarea examinării cauzei.

Prin hotărârea din 19 noiembrie 2018 a Curții Supreme de Justiție, cererea de chemare în judecată depusă de Domnica Manole a fost respinsă.

La 1 noiembrie 2019, Domnica Manole a depus cerere de revizuire împotriva hotărârii din 19 noiembrie 2018 a Curții Supreme de Justiție, solicitând admiterea cererii de revizuire, casarea actului judecătoresc contestat și dispunerea reexaminării cauzei.

Manole a invocat în motivarea cererii de revizuire prin faptul că i-au devenit cunoscute circumstanțe esențiale ale cauzei, care influențează soluția, despre care nu a avut cunoștință la data examinării cauzei.

Ea a precizat că demiterea sa din funcția de judecător a avut loc de facto, cu titlu de consecință a pronunțării hotărârii din 14 aprilie 2016 în cauza „Referendumului privind obligarea Comisiei Electorale Centrale de a iniția referendumul de modificare a constituției”. Or, imediat după pronunțarea acestei hotărârii a devenit obiectul mai multor acțiuni de persecutare din partea autorităților care la acel moment erau controlate de puterea politică în detrimentul căreia a înfăptuit actul de justiție. „Deținerea controlului asupra Consiliului Superior al Magistraturii, Serviciului de Informații și Securitate, Curții Supreme de Justiție a fost constatat ulterior examinării cauzei. Faptul că a constituit obiectul unor acțiuni de persecutare motivate politic și realizate prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, Serviciului de Informații și Securitate, Curții Supreme de Justiție, care au servit în calitate de instrument de răzbunare se dovedește cu declarația Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27 iunie 2019, prin care i-a fost recunoscut statutul de persoană persecutată politic, precum și alte constatări făcute de instituții internaționale. Totodată, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a solicitat prin declarația emisă ca drepturile persoanelor persecutate politic să fie restabilite, fapt ce echivalează cu repunerea în drepturile anterioare persecutării politice, adică în funcția de judecător a Curții de Apel Chișinău. Or, statul Republica Moldova trebuie să îndeplinească toate obligațiile față de Consiliul Europei, cum este și declarația Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27 iunie 2019”, se precizează în decizia CSJ.

Totodată, Manole a precizat la în august 2019, Judecătoria Chișinău a achitat-o, după ce procurorul a renunțat la învinuire. Sentința nu a fost atacată și a devenit definitivă și irevocabilă tot în luna august 2019.

La 23 iunie 2020, prin intermediul poștei electronice și ulterior la 24 iunie 2020 Domnica Manole a depus însă cerere de renunțare la cererea de revizuire a hotărârii din 19 noiembrie 2018 a Curții Supreme de Justiție și încetarea procedurii de revizuire. Studiind cererile Domnicăi Manole din 23 iunie 2020 și 24 iunie 2020, materialele dosarului, Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a admite cererea de renunț la cererea de revizuire și de a înceta procedura în ordine de revizuire.

Solicitată de ZdG, Domnica Manole, care ocupă acum funcția de președinte a Curții Constituționale a precizat că a depus cererea de revizuire după pronunțarea sentinței de achitare, în termen de trei luni. „M-au amânat de mai multe ori fără nici un motiv, din septembrie până în mai. CSM în opinia sa a solicitat respingerea cererii. Ulterior, după modificarea componenței CSM am solicitat încă o dată să-și revadă opinia. Iarăși mi-au respins. Atunci am înțeles ca nu am șanse să fie admisă cererea de revizuire și am hotărât să mi-o retrat”, a declarat Manole pentru ZdG.

Fosta judecătoare Domnica Manole a fost achitată de Judecătoria Chișinău în „dosarul referendumului”, pentru că în procesul examinării cauzei penale, procurorul a constatat că nu a putut fi demonstrată intenția ex-magistratei de a emite o hotărâre contrară legii. Temei pentru această constatare au servit declarațiile a trei martori, inclusiv ale actualului ministru de Interne, Andrei Năstase, care a precizat că nu a cunoscut-o pe Manole până la examinarea de către aceasta a dosarului privind referendumul.

Luni, 7 iulie 2019, un complet de judecători de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, format din: Sergiu Lazări, Maria Tertea și Irina Păduraru, au decis că fosta judecătoare de la Curtea de Apel (CA) Chișinău, Domnica Manole, nu a încălcat legea penală în aprilie 2016, când a anulat hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind refuzul organizării unui referendum național consultativ, inițiat de Platforma „Demnitate şi Adevăr” (DA). Sentința de achitare a fost facilitată de demersul procurorului de caz, Eugeniu Rurac, care, la ședința din 4 iulie 2019, a propus instanței o ordonanță privind renunțarea integrală la învinuire în acest dosar.

Domnica Manole a fost aleasă judecătoare la Curtea Constituțională la 16 august 2019. La 23 aprilie 2020 a fost aleasă președintă a CC.