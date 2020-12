Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost pedepsit cu „atenționare” pentru indicațiile licențioase date unui subaltern cu scopul de a-și favoriza o rudă apropiată

Serghei Demcenco, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), despre care ZdG a scris anterior că a folosit un limbaj vulgar în timp ce-i dădea indicații abuzive unui subaltern, a fost sancționat de conducerea ANP doar cu o „atenționare pentru neadmiterea cazurilor similare pentru viitor”. Deși am formulat o solicitare de informații și către Ministerul Justiției, în subordinea căruia se află ANP, deocamdată nu am primit vreun răspuns, chiar dacă au trecut deja mai bine de trei luni.

Într-un răspuns la solicitarea de informații a ZdG, semnat de directorul interimar al ANP, Vladimir Cojocaru, se spune că „Conform prevederilor alin.(2) art.91 Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare – sancțiunea disciplinară se aplică în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de șase luni de la data comiterii faptei. Reieșind din cele expuse, neinformarea situațiilor respective la data admiterii acestora și respectiv expirarea termenilor de investigare stabilit de lege, dl Serghei Demcenco, comisar-șef de justiție, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost atenționat pentru neadmiterea cazurilor similare pentru viitor”.

În răspunsul directorului interimar al ANP se mai spune că Sergiu Mîrzac, cel asupra căruia Serghei Demcenco făcea presiuni pentru a-i angaja nepotul la Penitenciarul Nr. 8 – Bender, „era obligat să aducă la cunoștință această situație conducătorului ierarhic superior al persoanei care a emis dispoziția ilegală sau care se pretinde a fi ilegală, pentru a fi investigată și respectiv luarea unei decizii în acest sens”.

Serghei Demcenco este angajat în cadrul Administrației

Naționale a Penitenciarelor de mai bine de 6 ani, iar de 4

ani deține funcția de director adjunct. Foto: anp.gov.md

Pentru că atunci când i se adresa subalternului făcând uz de limbaj licențios Serghei Demcenco îndeplinea funcția de director interimar al ANP, persoana ierarhic superioară acestuia era ministrul Justiției, instituție în subordinea căreia se află ANP.

Contactat de ZdG, Sergiu Mîrzac, fost director adjunct al Penitenciarului Nr. 8 – Bender, căruia Serghei Demcenco i s-a adresat cu un limbaj licențios, afirmă că a solicitat o întrevedere cu ministra Justiției pentru a-i comunica despre ilegalitățile comise de Demcenco.

„Am telefonat la Ministerul Justiției și am solicitat o întrevedere cu ministrul Justiției, Victoria Iftodi. Cineva din anticameră mi-a zis că voi fi anunțat cu privire la ora și ziua când să mă prezint la ea, însă așa și nu am mai fost anunțat despre asta și, respectiv, nu am avut cui să mă adresez. Acest lucru poate fi verificat și demonstrat ușor”, ne-a spus Mîrzac.

Acesta afirmă că, după ce nu a fost primit la o întrevedere, a depus și o petiție către fosta ministră a Justiției, Victoria Iftodi, însă fără a primi vreun răspuns. Mîrzac ne-a expediat o copie a petiției înregistrate la Ministerul Justiției pe data de 19 aprilie 2019. Publicăm mai jos fragmentul din petiție care se referă la indicațiile date de Demcenco lui Mîrzac pentru ca cel din urmă să-l angajeze la Penitenciarul Nr. 8-Bender, în urma unui concurs fictiv, pe Mihail Papca, fiul surorii lui Serghei Demcenco.

Fragment din petiția lui Sergiu Mîrzac către fosta ministră Victoria Iftodi

Deși din înregistrările audio ale convorbirilor telefonice dintre Demcenco și Mîrzac iese în evidență limbajul vulgar folosit de Demcenco și indicațiile pe care acesta le dădea pentru a-și favoriza nepotul, în răspunsul ANP pentru ZdG se precizează că ruda lui Demcenco a fost angajată „conform reglementărilor aprobate”.

„Au fost verificate materialele de promovarea dlui Mihail Papca, însă nu au fost constatate careva încălcări de lege sau de procedură în dosarul de concurs, acesta fiind perfectat conform reglementărilor aprobate”, se spune în răspunsul ANP.

Deși, în septembrie, curent, am adresat o solicitare de informații și către Ministerul Justiției, în subordinea căruia se află ANP, deocamdată nu am primit vreun răspuns, chiar dacă au trecut deja mai bine de trei luni. La telefonul Serviciului informare și comunicare cu mass-media – 022 201408 nu răspunde nimeni chiar dacă am sunat în mod repetat pe parcursul mai multor săptămâni. Nici la cele două adrese de email indicate pe site-ul Ministerului Justiției în dreptul Serviciului informare și comunicare cu mass-media nu ni s-a răspuns.

La începutul lunii august ZdG a intrat în posesia unor înregistrări audio din care rezultă că Demcenco l-a telefonat repetat pe unul dintre subalternii săi, Sergiu Mîrzac, pentru a-i ordona să-i angajeze nepotul într-o funcție la un penitenciar din Bender. În timpul unei alte discuții, Demcenco îi cere lui Mîrzac să scrie un raport detaliat despre activitatea sa pe parcursul săptămânii.

ZdG a scris la sfârșitul lunii iunie, curent, că Serghei Demcenco, cel mai longeviv dintre actualii conducători ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, locuiește de mai mulți ani într-o casă dintr-o zonă selectă a Chișinăului, care nu se regăsește în declarațiile sale de avere. Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor declară însă, începând cu anul 2014, „donații de la rude” în valoare de 60 de mii de euro.

Serghei Demcenco a fost declarat vinovat de admiterea unui conflict de interese, însă a fost achitat pentru că a intervenit termenul de prescripție. Într-o altă cauză în care figurează numele său, fiind acuzat de maltratarea unei persoane, Demcenco, de asemenea, nu a fost tras la răspundere de instanțele naționale, deși pe acest caz R. Moldova a fost condamnată la CtEDO, fiind obligată să plătească daune de aproape 30 de mii de euro.

Într-un alt articol, publicat de ZdG în luna august, dezvăluiam faptul că directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, este și coproprietarul unei alte case, amplasată tot în municipiul Chișinău. Acest imobil, la fel nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale.

Totodată, deși a fost găsit vinovat de admiterea conflictului de interese de către instanțele de judecată, ANI a încetat controlul pe care îl inițiase în privința acestuia.