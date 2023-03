De ce procesul de evaluare a judecătorilor a decurs lent? Explicațiile președintelui Comisiei Pre-Vetting

Președintele Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, a venit joi seară, 2 martie, cu mai multe precizări despre procesul de evaluare a judecătorilor, care a decurs mai lent decât anticipa Ministerul Justiției (MJ). „Procesul de pre-vetting necesită timp. Pentru noi cel mai important lucru a fost calitatea, dar nu viteza”, a afirmat Herman von Hebel în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la postul de televiziune Jurnal TV.

Procesul de pre-vetting necesită un volum enorm de informații și analiză, accentuează șeful Comisiei.

„Cred că cuvântul „întârziere” nu este potrivit aici. Din ceea ce cunosc eu în legătură cu declarația ministrului (n.red. Sergiu Litvinenco, fostul ministru al Justiției) este că dumnealui dorea acest proces de pre-vetting și poate ulterior de vetting să aibă loc cât mai curând, pentru că persoanele din R. Moldova își doresc acest lucru rapid. Este justificat acest lucru, dar pentru noi era important din ziua când am început să realizăm un proces corect, să ne asigurăm că candidații sunt tratați în mod corespunzător, că adresăm toate întrebările necesare și că noi, membrii atât naționali, cât și internaționali, suntem convinși de faptul că un candidat poate promova sau nu poate promova evaluarea.

Acest lucru necesită un volum enorm de informații, analiză de informații, informații care nu sunt întotdeauna disponibile în engleză, de aceea o serie de documente foarte importante pentru noi trebuiau să fie traduse, a trebuit să le discutăm între noi, care sunt standardele conform legii. Noi am început de la zero în aprilie 2022. Adică totul era nou. Noi a trebuit să elaborăm practicile noastre. Ceea ce vedem acum când lucrăm asupra candidaților parlamentari este că lucrurile derulează mult mai repede, dar ceea ce este important este faptul ca noi să continuăm să asigurăm faptul că procesul nostru este minuțios, că săpăm adânc, că identificăm problemele existente, și de asemenea, că vedem care candidați într-adevăr pot să promoveze evaluarea, la care analiza financiară demonstrează că ei sunt într-o formă bună, financiar vorbind, și nu sunt implicați într-o formă de corupție. Noi credem că trebuie să facem asta corect. Să facem asta odată, pentru că nu poți să repeți acest proces peste 4-5 ani. Dacă îl faci acum, mai bine îl faci corect, pentru că de altfel nu are sens să-l facem. De aceea, acest proces necesită timp. Pentru noi cel mai important a fost calitatea, dar nu viteza”, a spus el.