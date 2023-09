CSM a acordat grade de calificare pentru doi judecători. Detalii despre activitatea magistraților

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acordat marți, 5 septembrie, grade de calificare magistraților Igor Botezatu și Vasile Hrapacov de la Judecătoria Comrat. Hotărârile au fost adoptate cu șapte voturi „pro”. Un singur membru al CSM a votat împotrivă.

Igor Botezatu, sursa foto: magistra.md

Astfel, președintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, i-a fost conferit gradul doi de calificare, iar judecătorului Vasile Hrapacov, care activează în aceeași instanță, i-a fost acordat gradul trei de calificare.

Igor Botezatu activează în sistemul judecătoresc din septembrie 2011, an în care a fost numit pe un termen de cinci ani în funcţia de judecător la Judecătoria Vulcănești, conform magistrat.md. Doi ani mai târziu ajunge să exercite interimatul funcţiei de preşedinte la Judecătoria Vulcăneşti. Pe 4 februarie 2021, magistratul a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, până la completarea funcției în modul stabilit de lege, iar în decembrie 2021, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, acesta ajunge să exercite funcția de președinte al Judecătoriei Comrat.

Vasile Hrapacov, sursa foto: magistrat.md

Vasile Hrapacov activează în sistem din noiembrie 2013. Pe 14 ianuarie 2014, judecătorul a fost desemnat de CSM pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, potrivit magistrat.md. În noiembrie 2018, Hrapacov a fost desemnat în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Magistratul CSM, Ion Guzun, a votat împotriva acordării gradelor de calificare judecătorilor respectivi. Acesta a avut o opinie separată.

„Eu propun ca această chestiune să fie amânată. CSM-ul până acum a adoptat șase hotărâri în privința a aproximativ 10 judecători în ceea ce privește acordarea gradelor onorifice, conform Regulamentului CSM cu privire la conferirea gradelor de calificare a judecătorilor. Gradele au un caracter onorific și reflectă aprecierea rezultatelor activității a calității actului de justiție adoptate, nivelul de profesionalism și de comportament al judecătorilor. Da, într-adevăr, noi acum știm activitatea domnului Botezatu, al domnului Hrapacov, dar noi nu avem asemenea date și nu am avut date mai recente în privința judecătorilor. Or, Regulamentul CSM stabilește mai multe documente pe care judecătorii trebuie să le prezinte în baza căruia CSM adoptă o hotărâre. Eu cred că dacă este o hotărâre de acordare a unui grad onorific să nu adoptăm o hotărâre care nu are date mai recente. Nu am nimic împotriva activității dumnealor, eu doar propun ca chestiunile ce țin de acordarea gradelor de calificare să fie amânate (…). Dumnealor, într-adevăr, nu au probleme de integritate, nu au alte chestiuni care ar pune la îndoială, dar asta este poziția mea”, a declarat Ion Guzun în ședința CSM.

Potrivit Regulamentului cu privire la acordarea gradelor de calificare judecătorilor a CSM, gradele de calificare sunt acordate judecătorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii. Acestea au un „caracter onorific şi reflectă aprecierea rezultatelor activităţii, a calităţii actelor de justiţie adoptate, a nivelului de profesionalism şi de comportament a judecătorului”.