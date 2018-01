Continuitate la CSM: Cine este Victor Micu, noul-vechi președinte al CSM

Victor Micu, actualul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii și-a păstrat fotoliul pentru următorii patru ani. Acesta a fost singurul candidat înregistrat în cursă și a fost votat unanim, de toți cei 11 membri ai CSM, prezenți la ședință.

„Se consideră ales președinte al CSM dl Victor Micu”, a precizat membrul CSM, Dorel Musteață, cel care a fost ales președintele Comisiei care a organizat și desfășurat procedura de alegeri a președintelui CSM.

„Vă mulțumesc. M-am gândit să accept sau nu să candidez din nou. E o mare onoare, dar și o mare responsabilitate. Fără dvs nu voi putea face nimic. Vom lucra ca să consolidăm sistemul judecătoresc. Nu mă voi schimba, privesc omul egal, nu din postura de șef”, a punctat Micu, după ce a fost ales.

Candidatura lui Victor Micu la funcția de președinte al CSM a fost propusă de Petru Moraru, membru al CSM din partea Curții Supreme de Justiție. „Este modest, tolerant, specialist de talie înaltă. Consider că dlui merită”, a punctat Moraru. Victor Micu a fost singurul candidat înregistrat în cursă, deși membrii CSM puteau propune și alte candidaturi sau chiar se puteau autopropune pentru această funcție,

Victor Micu a obținut un al doilea mandat de membru al CSM în urma Adunării Generale a Judecătorilor din 20 octombrie 2017, fiind votat 345 de colegi. El a ajuns pentru prima dată în CSM în 2014. În perioada mandatului anterior, Victor Micu a ajuns judecător la CSJ în luna iulie 2017, când Parlamentul a acceptat propunerea CSM, care, cu o lună mai devreme, l-a desemnat pe Micu câştigător în concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la CSJ,competiţie la care au mai participat judecătorii Viorica Puică şi Mihail Diaconu.

Victor Micu a ajuns la CSM pentru primul mandat în ianuarie 2014 cu voturile a 281 de judecători, iar peste jumătate de an a fost ales preşedinte al Consiliului. Conform programului său din 2014, Micu promitea că dacă va ajunge în CSM va contribui la întărirea integrităţii şi transparenţei în sistemul judiciar, va perfecta procedura de recrutare, promovare şi evaluare a judecătorilor, va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a sistemului de gestionare a bazei de date a instanţelor şi la îmbunătăţirea managementului dosarelor, dar şi că va îmbunătăţi relaţiile dintre CSM, judecători şi persoanele din exteriorul sistemului.

Până să ajungă în CSM, Micu a fost judecător, vicepreşedinte, iar ulterior preşedintele Judecătoriei sect. Râşcani din Chişinău. În septembrie 2016, Victor Micu a fost desemnat de către CSM în calitate de membru al Consiliului de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate. În perioada în care a fost preşedinte la Judecătoria sect. Râşcani, în aprilie 2009, mai mulţi judecători din instanţa pe care o conducea au mers să examineze dosarele tinerilor reţinuţi în urma protestelor în comisariatele de poliţie. „Da, au fost doi judecători care au mers în comisariate. Dar… a trecut atâta timp. Situaţia a impus. Atunci erau vreo 50 de persoane reţinute. Nu aveau cum să încapă în instanţă. Nimeni nu a invocat atunci că nu e de acord să fie examinat dosarul în comisariate. Faptul că s-a aplicat o pedeapsă e deja o altă problemă. În acest sens, nu mă pot pronunţa”, a explicat, anterior, Victor Micu pentru ZdG.

Casa socrilor şi apartamentul de 109 m.p.

Pe când era judecător, Micu a fost cel care i-a acordat licenţa de avocat controversatului judecător Aureliu Colenco, dar şi cel care, în 2010, a decis ca Sergiu Mocanu să-i plătească lui Valeriu Zubco, pe atunci procuror general, 300 de mii de lei despăgubiri morale pentru declaraţii defăimătoare. „Când a fost eliberat Colenco din serviciu, el nu a avut nicio sancţiune disciplinară. Nu ştiu cum a fost posibil, dar era curat. Eu nu am putut să mă bazez doar pe presupuneri, că a fost implicat în ceva. Le-am cerut celor de la Uniunea Avocaţilor să aducă măcar vreo probă, dar nu au adus. Hotărârea mea a fost menţinută, semn că a fost corectă din punct de vedere al probatoriului. Referitor la cazul Zubco şi Mocanu, eu am considerat că, într-adevăr, dlui Zubco i-a fost încălcată onoarea şi demnitatea. În această parte, chiar şi la CSJ, hotărârea a rămas în vigoare. Doar că nu s-au dat careva sume băneşti. Am considerat, ţinând cont de funcţia respectivă şi impactul asupra societăţii, că suma este una rezonabilă”, şi-a argumentat deciziile Victor Micu, într-un interviu oferit anterior pentru ZdG.

În 2016, familia noului-vechi președinte al CSM a avut un venit din salariul de bază în sumă de 263 de mii de lei (22 de mii pe lună). La acesta însă s-au mai adăugat alţi peste 60 de mii de lei din activitatea didactică de la INJ şi alte patru instituţii universitatare din ţară. Micu deţine cinci terenuri agricole în s. Popeştii de Sus, r. Drochia, localitatea sa de baştină, un apartament cu o supraţă de 109 m.p. pe str. Miron Costin din Chişinău, achiziţionat printr-un contract de investiţii în anul 2009, dar şi o casă de locuit modestă pe str. Drumul Crucii din Chişinău. Imobilul este în folosinţă la familia Micu, el fiind, de facto, achiziţionat şi înregistrat pe numele socrilor judecătorului, Maria şi Ion Vasiliu.

Victor Micu conduce de mai mulţi ani un Volvo S80, fabricat în 2008 şi cumpărat în 2011. În 2016, acesta a început să investească 28 de mii de euro în construcţia unui apartament pentru judecătorii Judecătoriei sect. Râşcani. Candidatul la funcţia de membru al CSM a fost inclus în lista beneficiarilor de către fostul preşedinte al instanţei, Oleg Melniciuc, anchetat astăzi pentru îmbogăţire ilicită, inclusiv pentru afacerea cu apartamente pentru judecătorii Judecătoriei sect. Râşcani.

Victor Micu este născut la 25 februarie 1967 în satul Popeştii de Sus, raionul Drochia.

Experienţa profesională:

17 iunie 2014 – preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător detaşat al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

18 ianuarie 2014 – membru al Consiliului Superior al Magistraturii

2010 – preşedinte interimar al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

2006-2010 – preşedinte al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

2002-2006 – vicepreşedinte al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

1998-2003 – judecător al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

1996-1998 – consultant superior la Curtea Supremă de Justiţie

1994-1996 – lector la Facultatea de Drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.