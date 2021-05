Concursurile pentru alegerea vicepreședinților la CSJ – amânate. Principalele decizii adoptate la ședința CSM

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze, în cadrul ședinței de marți, 18 mai, mai multe subiecte importante, printre care și subiectele cu privire la cererile judecătoarelor Galina Moscalciuc, Svetlana Tizu și Victoria Hadîrcă, anchetate pentru fapte de corupție, referitor la reîncadrarea în funcție și achitarea plăților salariale.

Un alt subiect important care urmează să fie examinat în ședința CSM de marți este subiectul cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție, dar și subiectul cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție.

Tot în cadrul ședinței de marți, CSM va examina subiectele cu privire la desfășurarea concursurilor pentru suplinirea funcției vacante de președinte și vicepreședinte al Curții de Apel Comrat.

LIVE TEXT:

12:20 Ședința s-a încheiat.

12:12 CSM a amânat concursurile pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție și vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție.

„Propun să amânăm aceste concursuri până la o deciziei a CSJ pe marginea acestui subiect”, a menționat Nina Cernat.

„Se amână desfășurarea concursurilor incluse în agenda ședinței plenului CSM din 18 mai și se suspendă desfășurarea tuturor concursurilor până la emiterea de către CSJ a soluției pe Hotărârile Curții de Apel prin care CSM a fost obligat să emită acte favorabile în cazul desfășurării concursurilor”, a declarat președinta interimară a CSM.

Cu 10 voturi pro, CSM a amânat desfășurarea concursurilor.

12:06 CSM a respins demersul Centrului Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la atelierul „Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare. Norme juridice și bune practici”.

11:35 Este examinat subiectul cu privire la demersurile unor universități din Moldova, referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți ai Comisiei pentru susținerea examenului de licență și ai Comisiei de evaluare a tezelor de master.

11:33 CSM a examinat demersul președintelui Judecătoriei Soroca, Vadim Belous, referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant.

„Se desemnează magistratul Zadorojniuc Alexandru”, a menționat președinta interimară a CSM.

11:30 Niciun candidat propus nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru asigurarea interimatului funcției de președinte al Judecătoriei Hîncești.

10:56 Membrii CSM examinează demersul Autorității Naționale de Integritate referitor la executarea notificării în privința unui judecător.

10:41 Membrii CSM au aprobat demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la transferul judecătorului Grigori Manoli de la sediul Centru la sediul Ciocana al instanței.

10:38 Membrii CSM au aprobat cererile magistratelor Galina Moscalciuc și Victoria Hadîrcă, anchetate anterior pentru fapte de corupție, referitor la reîncadrarea în funcție începând cu 19 mai curent. În cazul magistratei Svetlana Tizu, membrii CSM au amânat examinarea cererii.

10:18 Magistrații CSM examinează demersul cu privire la cererile unor judecători referitor la reîncadrarea în funcție și achitarea plăților salariale.

„Galina Moscalciuc a înregistrat o cerere prin care solicită anularea suspendării din funcția de judecător și achitarea salariului și a tuturor plăților. Victoria Hadîrcă solicită, de asemenea, anularea suspendării din funcția de judecător specializat și reîncadrarea în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Svetlana Tizu a depus o cerere, de asemenea, prin care solicită reîncadrarea în funcția de judecător, a fost achitată de sub învinuire. Ea solicită admiterea cererii și anularea suspendării din funcția de judecător. Ea cere repunerea în drepturile avute anterior. Dna Hadîrcă a fost achitată că nu s-a constatat faptul acțiunii și Moscalciuc la fel. Judecătoarele au fost achitate pentru că nu s-a constatat faptul infracțiunii”, a spus Victor Micu.

09:30 „Cu 10 voturi, se admite contestația de împotriva colegiului nr 32 și se adoptă o nouă hotărâre prin care se constată comiterea abaterii disciplinare și i se aplică o sancțiune disciplinară în formă de avertisment”, a declarat președinta interimară a CSM, Luiza Gafton.

Examinarea demersului cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 32/9 din 11 decembrie 2020, emise în privința judecătorului Irina Țonov de la Judecătoria Chișinău.

„Exista o bănuială rezonabilă de comitere a abaterii disciplinare. Raportul a fost emis colegiului disciplinar pentru examinare, apoi s-a constatat că nu există acțiuni împotriva judecătoarei”, a declarat Ion Crețu.

„Consider că decizia din 11 decembrie prin care s-a decis încetarea cauzei, în opinia mea sunt neîntemeiate. Dna judecătoare știind că încheierea ei de a nu da curs in mod repetat dispune de a nu da curs acțiunii. aa fost o exercitare cu rea credință. Acțiunea a fost depusă pe rol tocmai la 28 februarie 2020, peste jumătate de an. soluționarea demersului de aplicare a masurilor judecătoarei au durat 11 luni. Obiectul litigiului a fost înstrăinat de 4 ori. Ulterior, am depus cerere de recuzare. Cererea a fost admisă”, a declarat avocatul Burac.

09:29 Membrii CSM au admis cererea cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 18/6 din 18 septembrie 2020, emise în privința judecătorului Ion Cotea de la Judecătoria Cahul.

09:27 Plenul CSM a admis contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 35/9 din 11 decembrie 2020, emise în privința ex-judecătorului Mihai Murguleț de la Judecătoria Chișinău.

09:24 Se examinează demersul cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 27/6 din 18 septembrie 2020, emise în privința ex-judecătorului Mihai Murguleț de la Judecătoria Chișinău.

„Se admite demersul judecătorului”, a declarat Gafton.

09:23 Se examinează cererea judecătoarei Irina Maxim de la Judecătoria Chișinău, referitor la suspendarea din funcție.

„Cu 11 voturi pro, plenul CSM hotărăște: se admite cererea doamnei judecătoare referitor la suspendare din funcție începând cu 19 mai până pe 22 august”, a declarat președinta interimară a CSM, Luiza Gafton.

09:22 membrii CSM au aprobat agenda ședinței.

09:09 A fost propusă excluderea subiectelor cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție și cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, dar și subiectele cu privire la desfășurarea concursurilor pentru suplinirea funcției vacante de președinte și vicepreședinte al Curții de Apel Comrat de pe agenda sedinței CSM de astăzi. Membrii CSM au luat o pauză.

09:07 Președinta CSM a propus excluderea subiectul cu privire la cererea de demisie a judecătoarei Maria Negru de la Curtea de Apel Chișinău, de pe agenda CSM.

09:06 Ședința se declară deschisă.

În total, pe agenda ședinței CSM de marți, 18 mai, sunt incluse 20 de subiecte.