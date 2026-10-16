Circa două milioane și jumătate de lei, obținuți de o femeie pentru „servicii de vrăjitorie”. Acum este căutată de Poliție

O femeie de 37 de ani din capitală a fost prejudiciată cu aproximativ 2,4 milioane de lei, după ce ar fi fost indusă în eroare de o altă femeie, care i-ar fi promis „servicii de vrǎjitorie”, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit Poliției capitalei, cazul a fost sesizat în seara zilei de joi, 15 octombrie.

„Victima susține că, timp de aproximativ un an, ar fi transmis sume de bani persoanei vizate, în urma unor promisiuni legate de prestarea acestor servicii”, notează IGP.

Oamenii legii desfășoară acțiuni pentru identificarea și reținerea suspectei, precum și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs fapta.