CEIISS demarează „o evaluare aprofundată” a activității Yandex în R. Moldova. Ce a răspuns Guvernul încă acum un an, când ZdG a întrebat de ce statul nu a verificat compania

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a demarat „o evaluare aprofundată” a activității Yandex Go în Republica Moldova, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici. Acesta a comunicat că, în 2025, în bugetul de stat au fost achitate circa 12,5 milioane de lei din TVA-ul aplicat comisionului care ajunge la Yandex.

ZdG a scris încă acum un an că o asociație de profil estimează evaziunea fiscală privind neplata TVA (20%) pentru importul de servicii la 30 de milioane de lei anual.

Tot în noiembrie 2025, ZdG a întrebat CEIISS, într-o solicitare de informații, de ce Societatea cu Răspundere Limitată Ridetech (companie deschisă în R. Moldova de grupul Yandex, n.r.) nu a fost supusă controlului de către Consiliu.

Atunci am primit un răspuns în care CEIISS indica doar că „Consiliul decide inițierea examinării din oficiu a unei investiții în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (10) și (11) din Legea nr.174/2021, în baza unor informații care indică existența unui pericol deosebit, real sau potențial, pentru securitatea statului ”.

Ciorci a anunțat că Guvernul a convocat, pe 15 octombrie, ședința Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS), în cadrul căreia a fost analizată inclusiv activitatea grupului Yandex în Republica Moldova.

„În urma examinării riscurilor asociate securității informaționale, protecției datelor personale și structurii de control a investitorului”, Consiliul a decis:

inițierea unei evaluări aprofundate a activității investiționale a Yandex Go, inclusiv a interferențelor grupului în activitățile investiționale din Republica Moldova;

a activității investiționale a Yandex Go, inclusiv a interferențelor grupului în activitățile investiționale din Republica Moldova; solicitarea către Yandex Go de a prezenta în termen de 20 de zile documentele și informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 174/2021, inclusiv cele privind structura de proprietate și beneficiarii efectivi;

de a prezenta în termen de 20 de zile documentele și informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 174/2021, inclusiv cele privind structura de proprietate și beneficiarii efectivi; solicitarea către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal de a prezenta un raport de analiză detaliat cu privire la modul de colectare, prelucrare, stocare și transmitere a datelor utilizatorilor, precum și privind respectarea legislației naționale cu privire la datele cu caracter personal.

„Înțelegem că un număr mare de cetățeni și șoferi utilizează această platformă. Tocmai de aceea, trebuie să investigăm potențialele riscuri legate de utilizarea neautorizată a datelor personale, prin colectarea, stocarea, prelucrarea sau accesul nejustificat la volume semnificative de date cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova. Prioritatea noastră rămâne menținerea unor servicii sigure, care respectă cu strictețe normele de confidențialitate și securitate și se conformează legislației fiscale naționale. Legislația pune la dispoziția CEIISS un set de instrumente ferme pentru protejarea securității statului, inclusiv impunerea unor condiții și restricții asupra investițiilor, măsuri care pot conduce la înstrăinarea participațiilor și activelor, precum și suspendarea activității, în condițiile prevăzute de lege. Aplicarea acestor măsuri va fi examinată în funcție de rezultatele evaluării și de riscurile constatate. Totodată, accentuăm că Yandex Go nu oferă servicii de taxi, ci oferă drepturile de utilizare a platformei. Pentru utilizarea platformei, operatorii din Republica Moldova plătesc un comision de 12% către Yandex GO din valoarea cursei, iar pentru suma aferentă acestui comision plătesc TVA de 20%. De exemplu, pentru o cursă de 100 de lei, comisionul standard Yandex este de 12 lei, iar TVA-ul plătit statului pentru importul acestui serviciu este de 2,40 lei, cu aplicarea regulilor fiscale corespunzătoare. Astfel, în 2025, în bugetul de stat au fost achitate circa 12,5 milioane de lei din TVA-ul aplicat comisionului care ajunge la Yandex.



De asemenea, în bugetul statului sunt achitate impozite și contribuții de către operatorii înregistrați în Republica Moldova. Operatorii din sectorul taxi, inclusiv cei care folosesc platforma Yandex, au achitat în 2025 la buget circa 216 milioane de lei în impozite și contribuții, în creștere cu 42% față de 2024. Dintre acestea, circa 160 de milioane de lei reprezintă impozitul pe salarii și pe activitatea de taxi, contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare medicală”, a transmis Ciorici.

Conform purtătorului de cuvânt, „în primele luni ale anului 2026”, Serviciul Fiscal de Stat a identificat neconcordanțe în aproximativ jumătate din cursele efectuate de „cei 8781 de șoferi”.

Amenda de peste 39 de mii de euro aplicată, în noiembrie 2025, companiei care opera aplicațiile Yandex în R. Moldova, a fost achitată abia după aproape un an, a relatat Europa Liberă. Sursa a scris și că compania a câștigat în R. Moldova într-un singur an peste 7 milioane de euro. Totuși, ZdG a constatat că odiseea amenzii este departe de a se fi încheiat.

Instanțele nu au examinat deocamdată solicitarea companiei de anulare a deciziei Consiliului Concurenței prin care a fost amendată și i s-a cerut să prezinte date despre bonusurile de care au beneficiat șoferii, ci doar o cerere de suspendare a executării actului. Astfel, legea prevede „un mecanism de restabilire a situației anterioare în ipoteza anulării actului administrativ defavorabil, prin restituirea sumei amenzii achitate din bugetul de stat”, a indicat Curtea de Apel (CA) Centru, care a respins cererea cu privire la suspendarea executării deciziei.

Reprezentantul legal în R. Moldova al companiei, cel puțin din 2023, este biroul asociat de avocați condus de fosta președintă a Consilului Concurenței. Contactată de ZdG miercuri, 14 octombrie, Viorica Cărare a afirmat că nu poate vorbi.

ZdG a scris anterior că, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la aproape trei ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei

După jumătate de an de la publicarea articolului „Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei”, Parlamentul a anunțat că platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din R. Moldova. Proiectul a fost votat abia în prima lectură.

ZdG a scris despre cum, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la final de 2025, la aproape doi ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi.

„În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective”, se arată într-un comunicat de presă publicat de Legislativ.

Guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

ZdG a relatat și despre cum bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, care au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării.