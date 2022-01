Ce spune ministrul Justiției despre modificările operate la legea cu privire la avocatură și despre procedura de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, consideră că modificările la legea cu privire la avocatură, care au fost votate vineri, 21 ianuarie, de Parlament, reprezintă „un echilibru rezonabil că, pe de-o parte, s-a modificat articolul care se referă la accederea în profesia de avocat, iar pe de altă parte, s-au lăsat garanțiile în raport cu avocații, doar că s-a limitat sau au fost excluse garanțiile respective în raport cu comiterea actelor corupționale”.

Cât privește procedura de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, ministrul Justiției afirmă că săptămâna aceasta Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmează să ia câteva decizii pe acest subiect și dă asigurări că, „deși au caracter formal” recomandările Comisiei de la Veneția vor fi luate în calcul de către Comisia de evaluare.

Declarațiile ministrului au fost făcute luni seara, 24 ianuarie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.

„(…). Mai mult decât atât, s-au stabilit anumite garanții în ceea ce privește efectuarea perchezițiilor la sediul avocaților. Din câte am înțeles, legea a fost promulgată astăzi și, dacă nu greșesc, mâine va fi publicată în Monitorul Oficial (…). Probabil că se putea comunica cu ei în prealabil și noi suntem deschiși să continuăm aceste discuții. Am văzut că se solicită constituirea grupurilor de lucru care să lucreze la codurile de procedură legate de garanțiile avocaților. Am comunicat mai puțin, vom comunica mai mult”, a declarat ministrul Justiției.