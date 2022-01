Avocații pot fi reținuți fără acordul Consiliului Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM) în caz de infracțiuni flagrante, corupere pasivă, activă și trafic de influență. Parlamentarii au votat vineri, 21 ianuarie, în lectură finală, proiectul pentru modificarea legii cu privire la avocatură împreună cu amendamentul, parțial modificat, care a scos avocații la grevă.

Proiectul pentru modificarea legii cu privire la avocatură prevede că judecătorii și procurorii cu cel puțin 10 ani vechime în funcție, care vor dori să fie admiși în avocatură, vor susține examenul de calificare, fiind scutiți doar de efectuarea stagiului. Astfel, până la susținerea examenului de calificare, persoanele respective vor fi obligate să urmeze cursuri, în volum de cel puțin 20 de ore, în materie de deontologie profesională a avocaților și de administrare a formelor de exercitare a avocaturii, conform planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaților.

Am avut mai multe schimburi de opinii cu Uniunea Avocaților și formula pe care am propus-o noi de compromis este o formulă care se regăsește în legislațiile majorității statelor europene. Este chiar o formulă care acordă mai multe garanții avocaților din țara noastră decât garanțiile pe care le au de exemplu avocații din România, Belgia. Deci, în nicio țară europeană nu am văzut ca să fie necesară încuviințarea breslei – organul care administrează breasla avocaților pentru anumite acțiuni procesuale. Este exact ceea ce am propus noi în redacția nouă a proiectului de lege plus solicitarea sau condiția de încuviințare a percheziției, reținerii, arestării din partea Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția infracțiunilor de la art. 384/386 – corupere pasivă, corupere activă și infracțiunilor flagrante. Este un pachet de garanții mai mare decât în majoritatea statelor lumii.”, a declarat președinta Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, Olesea Stamate.