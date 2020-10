Ce arată documentele în cazul condamnării unei mame a cinci copii „pentru că nu a achitat un credit”. Declarațiile părții vătămate și ale avocaților din dosar

O femeie din Drochia, mamă a cinci copii, unul dintre care are mai puțin de jumătate de an, a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru că nu a putut achita un credit. Acum cinci ani, ea și-a luat o mașină de cinci mii de euro, că să presteze servicii de taxi și să-și hrănească micuții pe care îi crește singură, dar nu a fost în stare să mai achite, transmitea miercuri, 7 octombrie, PRO TV Chișinău.

„Mașina a luat-o cu cinci mii și ceva de euro și spunea că 2000 de euro a luat de la acest om și au crescut procentele până la 11.200 de euro”, a spus mama femeii.

Cazul a trezit mai multe reacții în spațiul public, iar ZdG a decis să studieze deciziile emise de instanțele de judecată și să discute cu partea vătămată și avocații din dosar.

Am constatat că, de fapt, Natalia Ursachi a împrumutat 2500 de euro și a luat un automobil BMW 320 de la Vitalie Plugari, un bărbat care plasase pe un site specializat anunțul că își vinde automobilul, nereturnând nici banii, nici bunul mobil. Curtea de Apel Bălți a condamnat-o pe femeie la șase ani de închisoare pentru escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și a obligat-o să restituie suma de 11.200 de euro, dedusă din valoarea mașinii – 8700 de euro – și datoria de 2500 de euro.

Vitalie Plugari își amintește că totul a început în anul 2015, când Natalia Ursachi avea doar un copil și l-a contactat prin intermediul site-ului 999.md pentru a procura de la el automobilul BMW 320, al cărui valoare era de 8700 de euro.

Apoi iar a revenit: „ajută-mă cu bani, am un cont în bancă blocat, unde am bani, am și o casă sechestrată de bancă”, mi-a arătat acele acte pe casă, „împrumută-mi niște bani să închid datoriile și eu – cum deblochez – o să procur automobilul și o să-ți dau banii. Eu i-am spus că nu e neapărat să cumpere automobilul de la mine, pentru că era un automobil care nu costa chiar ieftin în acea perioadă. Ulterior, i-am spus că o ajut, îi dau 2500 de euro, nu au fost discuții de procente, am scris un contract de trei luni fără notar, ea a luat banii, a scris recipisă și a spus că după ce scoate casa de sub sechestru, îmi dă banii și poate cumpără și automobilul. Ideea era să o ajut. A venit în Chișinău de la Drochia cu o persoană atunci. Eu am făcut un act de ajutor, nu am cerut procente, nimic. Peste o perioadă, de circa două luni, periodic o contactam și o întrebam dacă și-a rezolvat problemele, ea spunea că nu ieșea ceva, inventa diferite motive. Apoi mi-a propus să-i dau automobilul pe procură: „mi-e greu, nu pot să duc copilul la medic”.

Astfel, acesta spune că, peste o lună, și-a dat seama că „treaba e serioasă”, femeia nu face nimic, el nu vede nici bani, nici automobilul, spunea că nu încă nu poate și dispărea, declarând mai târziu, în fața instanței, că, de fapt, ea chiar a doua zi a vândut mașina.

„Mi-am dat seama că am fost tras pe sfoară. Nu am mers să văd dacă este automobilul, nici nu știam unde locuia, ea mi-a arătat un apartament de la stradă. Ea dispăruse pe vreo două luni, perioadă în care eu nu am întreprins nimic în acea perioadă, am așteptat. Dar i-am scris pe Viber că e infracțiune faptul că a luat automobilul și a dispărut și voi fi nevoit să depun plângere la poliție. Peste o lună mi-a spus că s-a dus în Rusia, face bani și va reveni să îmi returneze datoriile. Ne-am întâlnit peste jumătate de an, ea, care mai avea dosare, venise cu un avocat, Iurie, care mi-a comunicat într-o parte că am fost tras pe sfoară, deoarece ea mai are probleme cu datorii.

Chiar și așa, nu am mers la organele de drept.

Între timp, ea mai născuse un copil. Printre altele, ce persoană care știe că are atâtea judecăți tot naște copii? Cred că doar acea care știe că așa poate să se eschiveze de la răspundere.

I-am zis să-mi dea măcar o parte din bani. Am așteptat iar câteva luni, tot promițându-mi că o să facă ceva. Ea tot îmi spunea că îmi va întoarce banii, într-un timp m-a sunat și mama ei și mi-a spus să mai aștept. Așa am mai așteptat jumătate de an. Sumar, am depus cerere la poliție peste vreo doi ani și jumătate sau trei ani de la cele întâmplate, după care am mers la procuratură. Paralel îi mai spuneam să facă ceva, pentru că am depus plângere. Între timp, s-a pornit ancheta, ea mai născuse un copil, cred că era al treilea, s-a prezentat la judecată, unde nu a spus nimic de procente, taximetrie, a confirmat lucrurile cum vi le spun și cum au stat de fapt. Câteva ședințe de judecată au fost amânate deoarece ea nu se prezenta. Nimic nu mi-a dat, din câte am înțeles, automobilul era la cunoștința ei, tot prin Drochia. Nu a întreprins nimic nici după decizia primei instanțe. Îmi spunea că nu are nimic să-mi dea și m-a rugat să-mi retrag cererea. A fost și decizia Curții de Apel Bălți și nimic nu s-a schimbat.

A mai făcut un copil între timp și chiar când a fost sentința a născut al cincilea copil. În cei cinci ani ea a născut patru copii. Întrebarea mea față de ea este cum poți să faci chestia asta știind cum ai procedat, câți bani ai luat de la oameni, cum poți să stai cu gândul că o să faci copii și o să scapi de ispășirea pedepsei?”, a afirmat Vitalie Plugari pentru ZdG.