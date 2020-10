Cazul judecătoarei promovate „din greșeală” la CSJ: Actul rămâne în vigoare

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au respins marți, 6 octombrie, demersul de retragere a actului administrativ prin care judecătoarea Aliona Miron a fost promovată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Împotriva admiterii demersului Elenei Belei au votat opt membri, iar trei – pentru.

Belei a declarat că „s-a votat greșit” și dacă va fi propusă Parlamentului candidatura, „va afecta și imaginea CSM, dar și toți judecătorii care au dreptul să candideze la acest loc ocupat greșit”.

„Consider că urmare a admiterii acestui demers, grație faptului că și Codul administrativ ne permite să operăm retragerea actului administrativ parțial, grație admiterii acestei solicitări o să ușurăm și povara care planează asupra doamnei Miron, și sarcina Parlamentului, o să deschidem calea inclusiv doamnei Miron să candideze la concursul următor și celorlalți candidați.

Eu regret ceea ce s-a întâmplat. Eu nu-mi revoc votul, dar am numărat și am văzut că este un vot în plus. În consecință, doamna Miron nu a întrunit numărul necesar de voturi și nu poate fi propusă. O altă soluție decât retragerea actului nu văd. Dacă o să propunem candidata aleasă din greșeală, asta o să ia amploare.

Aliona Miron a fost victima intrigilor propriilor protectori”, a menționat Elena Belei.