Avocatul Poporului în cazul Petic: condiții precare de detenție și bănuieli rezonabile de supunere la acte de rele tratamente

Gheorghe Petic, condamnat de către prima instanță la trei ani și jumătate de închisoare pentru viol, a fost ținut în condiții precare de detenție și există bănuieli rezonabile de supunere a acestuia la acte de rele tratamente în perioada în care se află în custodia statului.

La aceste concluzii a ajuns Avocatul Poporului, după ce a realizat o investigație între 31 octombrie 2018 – 26 aprilie 2019 în baza cererilor depuse de Gheorghe Petic împotriva autorităților R. Moldova privind încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale, abuzuri, inclusiv din considerente politice.

Cazul lui Gheorghe Petic rămâne în proces de monitorizare la Oficiul Avocatului Poporului indiferent de existența unor noi cereri, mai precizează autoritatea.

Potrivit Ombudsmanului, Gheorghe Petic a fost plasat în celula nr. 3 a Izolatorului de detenție preventivă al IP Nisporeni între 13 octombrie-15 octombrie 2018.

Între 15 octombrie 2018 – 10 decembrie 2018, Petic s-a aflat în Penitenciarul nr. 11 din Bălți.

La 26 martie 2019, Gheorghe Petic a fost transferat la Penitenciarul nr.13 Chișinău pentru detenția pe perioada examinării recursului depus împotriva sentinței primei instanțe.

Raportul de investigație al Avocatului Poporului poate fi accesat AICI.