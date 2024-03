AUDIO „Zece oameni sunt 50 de mii”. Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani: câteva milioane de lei și mii de euro ridicați, iar figuranții sunt foști angajați ai structurilor de forță

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), sub conducerea Procuraturii Anticorupție (PA), anunță despre documentarea unui grup de persoane implicat în finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită în proporții deosebit de mari.

Potrivit unui comunicat de presă emis de PA, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din republică ar fi remunerați lunar cu sume bănești, care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor.

Din apelurile interceptate de oamenii legii:

„Tu vei fi activist ca și mine, iar pe lună vei primi câte 1 000 de lei (…)”;

„Zece oameni sunt 50 de mii (…)”;

„- Sunt din luna mai care nu au fost achitate la mine – Ce au fost, proteste? – Am pentru luna mai care nu s-au dat, pentru palatkă (cort n.r.), care au fost în centru. Am salarii care nu s-au dat din luna august. Am spus, doamna Marina, eu de la 1 decembrie, ceea ce este din urmă eu nu răspuns, ceea ce este de acum înainte, da, eu răspund (…)”;

Conform informațiilor primare ale poliției, remunerările bănești erau transmise destinatarilor cu respectarea unor măsuri sporite de precauție, în scopul asigurării anonimatului persoanelor care au rolul de distribui sursele bănești, „activitatea fiind organizată în așa mod că fiecare persoană avea rolul său bine determinat”.

Astfel, la 1 martie, au fost reținute în flagrant delict două persoane, acestea având rolurile de casier și curier, iar asupra lor în momentul reținerii au fost depistați peste 600 000 de lei. Ulterior, ca urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliile figuranților și în „apartamentele conspirative” destinate pentru depozitarea și repartizarea banilor în plicuri au fost ridicate mijloace bănești în diferită valută inclusiv cea națională, suma fiind de aproximativ 5 350 000 de lei.

„Pentru desfășurarea activității criminale, figuranții aveau câteva apartamente conspirative în același bloc locativ. Aici, banii proveniți dubios erau puși în plicuri preluate de curieri, care, cu respectarea unor reguli de confidențialitate, le transmiteau destinatarilor. Aceștia, potrivit materialelor cauzei penale, sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, care ar fi remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate, inclusiv pentru participarea la mitinguri și acțiuni de protest, cu realizarea sarcinilor puse. Grație măsurilor întreprinse de oamenii legii, acțiunile ilegale au fost documentate și probate”, comunică PA.

În prezent, figuranții, foști angajați ai structurilor de forță, sunt arestați pentru 30 zile (2 persoane) și pentru 72 de ore (o persoană) și dețin calitatea de învinuiți de comiterea faptelor ce țin de finanțarea ilegală a unor partide politice, în continuare urmând a fi întreprinse și alte acțiuni de investigație și urmărire penală, pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. La fel, conform PA, au fost efectuate 28 de percheziții la diferiți reprezentanți ai diferitor formațiuni politice din câteva sectoare și suburbii din mun. Chișinău.

În cadrul documentării, procurorii au stabilit că în perioada lunilor decembrie 2023 – ianuarie 2024, președinții sectoarelor ar fi primit bani de la curieri și repartizat activiștilor câte 5000 de lei, suma totală repartizată fiind de aproximativ 3 500 000 de lei.

Oamenii legii susțin că banii au fost repartizați activiștilor pentru participarea la diferite manifestații și proteste organizate de partid în luna septembrie 2023, precum și pentru agitația făcută de către aceștia în campania electorală pentru alegerile locale generale din 2023 în R. Moldova.

De asemenea, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă care ar confirma repartizarea sumelor de bani și telefoane mobile. Acțiunile de documentare continuă în cadrul cauzei penale pornită pentru „finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari”.

Un fost angajat la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS) și un agent imobiliar care a candidat la funcția de primar în Cricova au fost reținuți, în urma unor investigații făcute în comun de Inspectoratul General de Poliție și Procuratura Anticorupție, pentru activitate în interesul grupului organizat condus de ex-deputatul Ilan Șor, care se ascunde de justiție în Israel, afirmă sursele ZdG.

Andrei Galațchi, cumnatul ex-primarului de Orhei, Pavel Verejan, cunoscut opiniei publice pentru parodiile pe care le-a publicat în campania electorală, când a candidat din partea Partidului „ȘANSĂ” pentru funcția de primar în orașul Cricova, dar și Leonid Vaca, un fost angajat al Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS), pe vremea când instituția era condusă de Igor Bodorin, cel care a ocupat și funcția de administrator al agenției de securitate care a asigurat paza primăriei Orhei, a Băncii de Economii, a Băncii Sociale și Unibank în perioada când Șor era la conducerea acestor instituții, sunt două dintre persoanele care au fost reținute și cercetate pentru acțiuni de destabilizare și perturbare a ordinii publice.