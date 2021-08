A fost admisă declarația de abținere a completului de judecată de la examinarea cauzei în care este cercetat deputatul partidului „ȘOR” Denis Ulanov. Ce spune parlamentarul

După mai multe ore de examinare, declarația de abținere a completului de judecată de la examinarea cauzei în care este vizat deputatul Partidului „ȘOR” Denis Ulanov a fost admisă.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă deputatul Partidului „ȘOR” Denis Ulanov a menționat că declarația de abținere înaintată astăzi de Completul de judecată de la examinarea cauzei în care este vizat are legătură cu faptul că magistratul Eugeniu Beșelea a făcut parte și din completul de judecători, care în iulie curent i-a condamnat la câte șase ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, în dosarul furtului miliardului, pentru spălare de bani, pe trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll: Andrei Nirauța, conducătorul „Caritas Group”, Ala Guțu (Lala), administratoare a companiei „Provolirom SRL” și Tatiana Dolghina – cea care a administrat „Dracard SRL”, pentru că ar fi contractat credite neperformante de milioane de lei, care ar fi adus un prejudiciu de peste 550 de milioane de dolari Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Potrivit lui Ulanov denumirile acestor trei companii apar și în rechizitoriul lui.

„Vă informez că a fost examinată declarația de abține, care a fost admisă de către Completul de judecată format din trei judecători. Eu am prezentat informația detaliată în privința poziției mele la această întrebare care a apărut astăzi dimineață. Așteptăm acum repartizarea dosarului aleatoriu spre examinare. (…) Acest Complet de judecată a examinat dosarul care îi vizează pe trei administratori ai trei companii care au fost condamnați în dosarul „frauda bancară”. Eu știu că acest Colegiu examinează și alte dosare în privința așa-numitei fraude bancare și în privința mea unul dintre administratorii condamnați au dat declarații false. Eu am depus mai multe cereri la PG, PCCOCS, PA în privința tragerii la răspundere a acestuia pentru fals în declarații. Nu am primit, până în prezent, niciun răspuns adecvat.

Trei judecători, împreună, au depus de dimineață cererea de abținere de la examinarea cauzei. Ei motivează că judecătorii au examinat dosarul în privința administratorilor acelor trei companii care practic sunt indicate și în rechizitoriul meu”, ne-a comunicat Denis Ulanov.