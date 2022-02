VIDEO/ Un oraș din apropiere de Kiev a fost lovit de o rachetă: cel puțin șase persoane au fost rănite

Explozii puternice au loc luni, 28 februarie, în apropiere de capitala Ucrainei. În urma exploziei, cel puțin șase persoane au fost rănite.

Potrivit canalelor de telegram, orașul Brovary, aflat la 7 km de Kievm a fost lovit de o rachetă, scrie Novaya Gazeta. Potrivit primarului orașului Brovary, Igor Sapozhko, cel puțin șase persoane au fost rănite. În Brovary există întreprinderi importante de inginerie mecanică, construcții de capital și industrie chimică. Acesta este unul dintre cele mai importante centre economice.

Mai multe explozii s-au auzit în jurul orei 18:40 în estul orașului Kiev. Ulterior, au răsunat sirenele antiaeriene.

