VIDEO/ Prețurile la energie sunt rezultatul unui joc geopolitic major, consideră Înaltul reprezentant al UE, Josep Borrell

Prețurile la energie sunt rezultatul unui joc geopolitic major, a declarat la reuniunea Consiliului European Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell.

#EUCO:



– Energy prices are a big geopolitical issue with important social consequences. Crisis of gas supplies and prices is in no-one's interest.



– The #Belarus regime continues to instrumentalise migrants. We have to hold them accountable for this violation of human rights. pic.twitter.com/mIVMkSCEG9