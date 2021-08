VIDEO/ Cinci rachete au fost lansate spre aeroportul din Kabul. Sistemul anti-rachetă al SUA s-a activat

Numeroase rachete au fost lansate către aeroportul din Kabul, luni dimineață. Sistemul anti-rachetă al SUA s-a activat, dar nu se cunoaște dacă sunt victime și nici cine a atacat aeroportul. Incidentul are loc după atacul cu drona al americanilor asupra unui vehicul ISIS, ieri, scrie presa română.

Cel puțin cinci rachete au fost lansate către aeroportul din Kabul în această dimineață. Potrivit presei internaționale, cel mai probabil a fost folosit un lansator de rachete de tip RPG, însă oficialii americani citați de CNN și Reuters nu au oferit informații suplimentare cu privire la acest lucru. SUA au activat sistemul de apărare C-RAM, conceput special pentru a proteja forțe terestre împotriva rachetelor și artileriei.

Smoke is seen billowing near Kabul airport after several rockets were heard flying over the Afghan capital by @AFP staff Monday morning, a day after the US said it had destroyed a potential car bomb with an air strike. pic.twitter.com/8AqwTa5H7I