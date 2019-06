Vești bune pentru posesorii de pașapoarte românești de la un comisar important din Uniunea Europeană

România va intra foarte curând în Spaţiul Schengen, iar negocierile pentru ca românii să intre în Statele Unite ale Americii fără viză ar fi pe ultima…milă, anunță presa de peste Prut. Veştile bune vin chiar de la comisarul responsabil pentru migraţie, afaceri interne şi cetăţenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos, aflat la Bucureşti, la reuniunea ministerială UE – SUA a miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne, scrie europafm.ro, care citează o declarație audio a oficialului.

România aşteaptă de 8 ani să intre în Spaţiul de liberă circulaţie, dar Franţa şi Olanda s-au opus eliminării controalelor la graniţele României cu alte state membre Schengen, mai ales din cauza corupţiei şi a încălcării statului de drept. Acum, comisarul responsabil pentru migraţie, afaceri interne şi cetăţenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos, spune că până la sfârşitul mandatului actualei Comisii Europene, adică până la 31 octombrie, am putea intra în sfârşit, în Schengen, scrie sursa citată.

Comisarul European vine cu o veste bună şi pentru românii care călătoresc în Statele Unite.

„În ceea ce priveşte Visa Waiver, lucrăm la acest aspect şi am stabilit o cooperare cu SUA. Cred că nu este departe ziua în care vom realiza acest lucru”, a spus comisarul.

În ciuda parteneriatului strategic pe care îl au cu Statele Unite, românii au rămas printre puţinii europeni care au nevoie de vize pentru a intra în SUA.

Recent, Uniunea Europeană a avertizat Statele Unite că dacă nu renunţă la această restricţie, atunci şi americanii ar putea avea nevoie pentru a călători în blocul comunitar, precizează sursa citată.



În R. Moldova, conform unor informații neoficiale, peste jumătate de milion de oameni dețin pașapoarte românești.