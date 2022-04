Ursula von der Leyen şi Josep Borrell au ajuns în Ucraina cu trenul

O delegaţie a Uniunii Europene formată din preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, şi premierul slovac Eduard Heger a ajuns în Ucraina cu trenul, a anunţat vineri dimineaţă pe Twitter şi Facebook şeful guvernului de la Bratislava.

In #Ukraine w/ @vonderleyen & we'ready to discuss our proposals for helping 🇺🇦 w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of 🇸🇰#HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV