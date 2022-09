Ursula von der Leyen: „Lucrăm în vederea aderării R. Moldova la UE și salut progresele înregistrate în privința reformelor”

Comisia Europeană susține „pe deplin” eforturile Chișinăului de a face față impactului războiului Rusiei în Ucraina, cu finanțare și asistență tehnică pentru economia și securitatea energetică a R. Moldova, potrivit președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Oficiala UE a discutat cu președinta Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la New York cu ocazia celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Totodată, Ursula von der Leyen a afirmat că Comisia Europeană lucrează pentru aderarea R. Moldova la UE.

Glad to meet @sandumaiamd at #UNGA77



We fully support 🇲🇩 efforts to deal with the impact of Russia’s war, with funding and technical assistance to its economy and energy security.



We also work towards Moldova’s 🇪🇺 accession and I welcome the reform efforts made. pic.twitter.com/KyyuEmlyU7