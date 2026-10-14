UPDATE Directorul FBI, Kash Patel, a dezmințit informațiile potrivit cărora ar fi vizitat Rusia. „Faptele sunt mai importante decât clickbaitul”

Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA, Kash Patel, a ajuns în Rusia, unde are programată o întâlnire, au declarat surse pentru postul american MS Now. Autoritățile nu au anunțat oficial vizita.

În iulie, publicația Politico a scris că Patel intenționează să viziteze Rusia în toamna acestui an. Potrivit unei surse citate de publicație, vizita urma să dureze două zile. Directorul FBI ar fi urmat să ajungă mai întâi la Moscova, apoi la Sankt Petersburg, iar gazdele sale ar fi fost reprezentanți ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

UPDATE 20:54 Directorul FBI, Kash Patel, a dezmințit informațiile potrivit cărora ar fi vizitat Rusia. „Faptele sunt mai importante decât clickbaitul”, a scris acesta pe rețeaua X, într-o postare în care a respins informațiile apărute în presă.

FBI a precizat că Patel a participat miercuri la un eveniment dedicat aplicării legii, organizat în statul Virginia. Biroul a publicat și o înregistrare video cu directorul FBI, realizată de postul local ABC News.

Știrea inițială…

Înaintea vizitei, doi congresmeni democrați, Jamie Raskin și Jim Himes, membri de rang înalt ai partidului lor în comisiile pentru justiție și informații ale Camerei Reprezentanților, i-au cerut lui Patel să renunțe la deplasare, invocând interesele securității naționale a SUA. De asemenea, aceștia au solicitat o informare cu ușile închise privind obiectivele vizitei și întâlnirile programate în Rusia, scrie sursa citată.

Pe 14 octombrie, Kremlinul a refuzat să comenteze informațiile din presă despre o posibilă vizită a directorului FBI. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că astfel de deplasări aproape niciodată nu sunt anunțate în prealabil.

Ultimul director al FBI care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, în 2013. Ulterior, acesta a fost numit procuror special pentru investigarea ingerinței Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA.

În august, la Moscova a mers și directorul CIA, John Ratcliffe. Autoritățile americane au descris vizita drept una de rutină. Presa occidentală a lansat mai multe ipoteze privind scopul deplasării, inclusiv discuții despre inițierea negocierilor de pace și prevenirea unor eventuale atacuri asupra statelor NATO, precum și despre reducerea cooperării Rusiei cu Iranul.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, Ratcliffe ar putea deveni un negociator-cheie al Statelor Unite în relația cu Rusia și Ucraina.